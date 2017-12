Madonna prepustila vlastnú manažérku kvôli kabalou zakázanej nevere

8. dec 2004 o 13:08 TASR

New York 8. decembra (TASR) - Nerešpektovanie učenia kabaly sa stalo osudným pre manažérku Madonny, ktorú populárna interpretka prepustila pred štyrmi týždňami.

Ako informoval londýnsky bulvárny denník The Sun, Caresse Henryová, ktorá v priebehu 13 rokov strávených v Madonniných službách prešla na starožidovskú vieru, si údajne začala s jedným z ochrankárov, a to napriek tomu, že mala záväzky.

Madonnu, ktorá sa o tom dozvedela v polovici novembra, to tak pobúrilo, že hriešnicu okamžite prepustila zo svojich služieb.

Podľa zdroja blízkeho speváčke, Madonna a jej partner Guy sú ľudia silne veriaci v učenie kabaly, o ktoré sa interpretka zaujíma už osem rokov a ktoré káže monogamiu a vernosť.

Môžem vás uistiť, že štúdium kabaly je veľkou výzvou a vyžaduje si veľa práce, čítania, času, záujmu a disciplíny," povedala Madonna iba nedávno pre americkú televíznu stanicu CNN. Podľa jej názoru by sa aj americký prezident George W. Bush mal zahĺbiť do štúdia kabaly, čo by mu pomohlo byť lepším vodcom.