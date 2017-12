Slovenský "Scooter" bude krstiť album

Bratislava 8. decembra (TASR) - "Neúspešný" účastník kastingu speváckej megašou Slovensko hľadá SuperStar Jozef Suchý známy aj ako slovenský "Scooter" bude už za pár dní krstiť svoj debutový album.

Krst jeho CD s názvom Slovensko našlo Skuterstar sa odohrá na bratislavskom koncerte Okey Vianoce a krstným otcom nebude nikto iný ako porotca súťaže Slovensko hľadá Superstar Julo Viršík. "Je to trochu paradox, že som v porote, ktorá ho zo súťaže vyhodila. Stále ale vravím, že Jožko je síce skvelý imitátor, ale pre SuperStar sa nehodil," hovorí s úsmevom Viršík. Na koncerte Okey Vianoce, ktorý rozprúdi zábavu 13. decembra v bratislavskom PKO, vystúpi celá plejáda slovenských interpretov a skupín. "Tento koncert je vždy odrazom toho, čo si ľudia v rádiu za posledný rok najviac pýtali. Priestor však dávame aj tohtoročným nováčikom," hovorí Viršík, ktorý je aj dramaturgom tohto podujatia. Počas večera v bratislavskom PKO vystúpi Peter Fiala, Emily, Zuzana Smatanová, UKND, PS, z Čiech prídu Verona a Chinaski. Záver koncertu bude patriť dvom silným slovenským formáciám, ktoré tohto roku zabodovali v prvej trojke ankety Slávik, bronzovému Desmodu a strieborným No Name.

Výťažok z koncertu poputuje Domovu sociálnych služieb Rosa v Bratislave a Šrobárovmu detskému ústavu v Dolnom Smokovci.