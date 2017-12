Ďalší svojský francúzsky dokument zožal pochvalné kritiky

Paríž 13. decembra (TASR) - Nový francúzsky film o sťahovavých vtákoch neponúka divákom milostné scény či slávnych hercov, no kritici ho napriek tomu vychvaľujú do neba a vyhlasujú, že v ťaživej medzinárodnej atmosfére po septembrových útokoch na USA je to ten pravý film, ktorý poteší dušu moderného človeka.

Film pod názvom Sťahovavý ľud, ktorý mal svoju premiéru v stredu v 529 kinách Francúzska, ponúka divákom možnosť pridať sa k vtákom pri ich sťahovaní z miesta na miesto. Priam lahôdkou dokumentu sú nezvyčajné pohľady z vtáčej perspektívy na známe miesta modrej planéty, a to všetko vďaka filmovej kamere, umiestnenej na superľahkom lietadle.

"Človek unášaný na ich krídlach má pocit, že sa starý sen o lietaní stal skutočnosťou," napísal francúzsky denník La Tribune a ani ostatné periodiká nešetrili chválou.

Francúzske filmy, preslávené svojimi intelektuálnymi dialógmi, zložitými zápletkami a neveľmi akčným dejom, sa zvyčajne veľmi ťažko presadzujú v zahraničí, no po septembrových útokoch najmä americkí diváci s nadšením privítali francúzsky rozprávkovo-snový príbeh parížskej čašníčky Amélie a zdá sa, že aj dokument Sťahovavý ľud čaká podobný úspech o to viac, že film takmer nepotrebuje titulky.

Režisér a producent v jednej osobe - Jacques Perrin, ktorý strávil päť rokov tvorbou tohto dokumentárneho eposu a tri roky jeho filmovaním, považuje vtáka za symbol nádeje a slobody. Jeho posolstvo boja o prežitie posilňuje aj jeden z náhodných záberov, kde sa objavujú kanadské husi pri vežiach Svetového obchodného centra, keďže dokument bol dokončený pred osudným 11. septembrom.

Na nakrúcaní filmu za pomoci najnovších technológií sa podieľalo 450 ľudí a "komparz" tvorilo 150 druhov vtákov, z ktorých 30 sa vylialo a vyrástlo špeciálne kvôli filmu.

Hoci Jacques Perrin odmieta vysloviť presné náklady na nakrútenie svojho nezvyčajného dokumentu, odborníci ich odhadujú na 200 miliónov frankov. Budúcnosť ukáže, či chvály kritikov privábia divákov do kín a prispejú ku komerčnému úspechu filmu.