Dennis Quaid chce sfilmovať životný príbeh Spada Cooleyho

Los Angeles 9. decembra (TASR) - Americký herec Dennis Quaid by chcel na filmové plátno priniesť životný príbeh hviezdy swingu - Spada Cooleyho.

9. dec 2004 o 9:22 TASR

Podľa amerického filmového magazínu Hollywood Reporter by mal Quaid v snímke Shame On You nielen hrať, ale aj podieľať sa na ňom ako scenárista a režisér.

V úlohe Cooleyho manželky by sa mohla objaviť Katie Holmsová. Cooley sa stal v 40. rokoch hviezdou hitom Shame On You a sám sa vyhlásil za kráľa tzv. western swingu. Na konci svojej kariéry však prepadol alkoholu a v záchvate žiarlivosti zabil svoju manželku pred očami ich dcéry. Krátko pred prepustením z väzenia zomrel na infarkt.