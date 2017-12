Na udeľovaní Billboard Music Awards dominoval Usher

9. dec 2004 o 12:09 TASR

Las Vegas 9. decembra (TASR) - Usher sa s 11 oceneniami stal hlavnou hviezdou slávnostného udeľovania hudobných cien Billboard Music Awards, ktoré sa v noci nadnes uskutočnilo v Las Vegas.

Dvadsaťšesťročný spevák R&B, ktorý sa v novembri stal štvornásobným laureátom American Music Awards a dvojnásobným držiteľom MTV Europe Music Awards, sa tentoraz tešil okrem iného zo zisku titulov umelec roka 2004 a R&B/Hip-Hop umelec roka, ale aj víťazstva kolekcie jeho nahrávok Confessions v kategóriách album roka a R&B/Hip-Hop album roka. O týchto oceneniach rozhodol fakt, že sa už za prvý týždeň predalo milión nosičov zvukových záznamov s touto Usherovou kolekciou. Teraz sa umelec môže v ústraní pripravovať na slávnostné udeľovanie Grammy, na ktoré ho nominovali v ôsmich kategóriách.

Tituly umelkyňa roka 2004 a R&B/Hip-Hop umelkyňa roka získala Usherova kolegyňa Alicia Keysová, ktorá iba nedávno o ňom vyhlásila, že bol do nej zaľúbený popierajúc však súčasne všetky fámy o ich údajnom romániku.

Sympatická speváčka si z Las Vegas odniesla celkove sedem ocenení, vrátane titulu pesničkárka roka, či víťazstva jej singlu If I Ain't Got You v kategórii R&B/Hip-Hop singel roka.

Z titulov mužský nováčik roka, nováčik roka v oblasti R&B/Hip-Hopu a rapový umelec roka sa môže tešiť Kanye West, jeho ženským protipólom v prvej z menovaných kategórií sa stala Ashlee Simpsonová.

Century Award za kreatívny výkon udelili tentoraz Steviemu Wonderovi, z rúk ktorého prevzal vlani rovnaké ocenenie Sting. Ocenenie Artist Achievement Award získala formácia Destinyďs Child.

Triumfátorom v kategórii digitálny umelec roka sa stal Maroon 5, digitálnou nahrávkou roka Hey Ya hiphopového dua Outkast, ktoré získalo okrem iného aj titul skupina/duo roka.

Víťazstvo v kategóriách nezávislý album roka a nezávislý umelec roka si odnieslo trio Lil Jon and the East Side Boyz (Kings of Crunk).

Medzi laureátmi Billboard Music Awards 2004, ktorými odborný magazín už tradične ocenil interpretov na základe počtu predaných nosičov, hranosti a frekventovanosti v hitparádach, figurujú aj 50 Cent, Ludacris, Britney Spearsová a Madonna za singel Me Against the Music, Fantasia za singel I Believe, či Gretchen Wilsonová a Big & Rich, ktorých odmenili za žáner country hudby.

Show v Las Vegas, ktorú moderoval Ryan Seacrest a ktorú divákom na východnom pobreží USA v priamom prenose sprostredkovala televízna spoločnosť Fox, spestrili nielen vystúpenia Ushera a Alicie Keysovej, ale aj rockových skupín Green Day a Evanescence, speváčky Gwen Stefaniovej a rapera Nellyho. Na pódiu sa ako prezentátorka jednej z cien objavila po prvý raz od septembrovej svadby aj Britney Spearsová.