Ingolin nový album Popíš ma, je už na svete

Bratislava 9. decembra (TASR) - Tradíciu "športových" krstných otcov neporušila speváčka Ingola, ktorá v stredu večer slávnostne uviedla do života svoj ...

9. dec 2004 o 15:37 TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) - Tradíciu "športových" krstných otcov neporušila speváčka Ingola, ktorá v stredu večer slávnostne uviedla do života svoj v poradí už šiesty album Popíš ma.

Krstným otcom sa stal kouč bratislavského hokejového Slovana Miloš Říha. "Jednak mi je sympatický ako človek, jednak z neho sála pohoda ako z môjho nového albumu a je trénerom môjho obľúbeného klubu. Mám k športu blízko, a preto mi aj predtým boli krstnými rodičmi chlapci zo štvorkajaku," hovorí Ingola s úsmevom o svojom vzťahu k športu.

Popíš ma skrýva dvanásť nových slovenských pesničiek. "Robila som s úplne novým tímom. Oslovila som producenta Juraja Kupca, ktorý ma prekvapil, pretože mal dosť podobnú predstavu ako ja o tom, čo chcem robiť. Okrem toho, že je producentom albumu, je aj autorom takmer všetkých pesničiek. Jednu urobil so synom Jurajom Kupcom mladším a jednu skladbu mi napísal Bruno Oravec," konštatuje Ingola, ktorej obľúbenou skladbou z novej platne je Hodím si korunou. "Mám rada všetky, ale toto je pekný gitarový slaďák, ktorý mi trošku pripomenul časy, keď som robila prvé albumy."

Ingola tentoraz zariskovala a album vydala vo vlastnej réžii s pomocou sponzorov. Rokovania s vydavateľstvami boli podľa jej slov siahodlhé a nevedela sa dočkať, kedy bude album na svete. Na krste sa predstavila netradične so životu kapelou, ktorá vraj muzike dodala správnu šťavu. "S kapelou je to, samozrejme, o niečom úplne inom. Chcela by som s chlapcami urobiť aj turné, ale všetko je otázka peňazí a ďalších vecí. Rada by som teda na budúci rok hrala po kluboch, alebo festivaloch," odpovedá Ingola všetkým, ktorí by si ju radi vychutnali nielen z reproduktorov CD prehrávača ale aj naživo.