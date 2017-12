Bizarné videoklipy a iné filmy proti prúdu

10. dec 2004 o 9:10

Profil Chrisa Cunninghama , ktorý patrí medzi najoriginálnejších tvorcov videoklipov, dnes o 13.30 h uzavrie na festivale programovú sekciu Film a hudba II. Desivý mutant vrieskajúci na dôchodkyňu (Aphex Twin: Come to Daddy), nezabudnuteľný milostný akt medzi dvoma robotmi (Björk: All is full of Love) či Madonna, ktorá sa uprostred púšte rozpadne na kŕdeľ havranov (Frozen) - to sú len tri z jeho nezabudnuteľných videí. Okrem nich uvidíte aj jeho majstrovské diela pre kultové skupiny britskej scény ako Portishead, Leftfield či Autechre spolu s ukážkami z výroby klipu All is full of Love doplnených o rozhovor s režisérom a speváčkou.

Film Edgar G. Ulmer - Muž mimo plátna rozpráva o tvorcovi, ktorý koncom 20. rokov emigroval z Rakúska, aby sa v Hollywoode stal kráľom béčkových filmov oscilujúcich na hrane medzi umením a urážlivým barokom. Jeho Čierna mačka, inšpirovaná poviedkou E.A. Poea, sa stala jedným z najlepších hororov 30. rokov. Film sa premieta o 21.00 h, do Bratislavy ho prišiel osobne uviesť režisér Michael Palm.

V sekcii Proti prúdu vás najskôr (16.00 h) čaká séria krátkych filmov, medzi ktorými je aj dielo 1.35 . Milana Baloga. Experimentálny portrét poskladaný z kusov xerokópií, archívnych materiálov, hraných scén a fotografií dominoval na festivale študentských filmov Áčko a získal cenu ARTE pre najlepší európsky krátky film na tohtoročnom festivale v Oberhausene.

O 22.00 h sa premieta celovečerný film Boba Smeatona Festival Express . Ide o unikátny rockový dokument s archívnymi zábermi z roku 1970, nakrútenými v špeciálnom vlaku idúcom naprieč Kanadou. Pasažiermi boli Janis Joplin, The Grateful Dead, Buddy Guy a ďalšie slávne dobové hviezdy, ktoré spolu popíjali a koncertovali všade, kde vlak zastavil. (kk, her)