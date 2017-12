Rakúsky národný cirkus Louis Knie s vianočným programom hosťuje od 3. decembra až do 9. januára po prvýkrát vo viedenskom parku Auer-Welsbach pri zámku Schönbrunn.

10. dec 2004 o 0:00

Na Radničnom námestí v rakúskej metropole sa začali 13. novembra tradičné Vianočné trhy. FOTO ČTK - ADRIAN BOBOK



Vianočný cirkus pri zámku Schönbrunn

Akrobacia vo vzduchu na hodvábnych šatkách, jazda na bicykloch smrti či v gigantických oceľových guliach, ale i čísla s koňmi, zebrami i ťavami, klauni a žongléri - to všetko patrí k tradícii cirkusu Louis Knie . Riaditeľ Louis Knie hovorí, že v časoch modernosti a rýchleho spôsobu života zabúdajú mnohí, čo všetko cirkus dokáže. A napriek tomu nestratil svet pod šapito ani na počiatku 21. storočia na svojej príťažlivosti. To potvrdzuje dennodenne nadšené publikum, uzatvára Louis Knie.

Kto si chce zažiť vianočnú cirkusovú atmosféru, môže navštíviť predstavenia cirkusu Louis Knie až do 9. januára od pondelka do soboty, vždy o 15.30 a 19.30, v nedeľu a vo sviatky o 10.00 a 14.30. Cena lístkov je v rozpätí 14 až 35 eur, deti a seniori zaplatia od 9 do 31 eur.

Strieborné predmety sú dizajnérskou delikatesouUmelecko-historické múzeum ponúka záujemcom o históriu moderného umenia výstavu zameranú na počiatočné obdobie moderného dizajnu a objektov vyrobených z kovových materiálov, predovšetkým zo striebra.

Už koncom 18. storočia, ale hlavne v období viedenského biedermeieru sa navrhovali predmety, ktoré dodnes nestratili na aktuálnosti. Tieto objekty pôsobia nadčasovo moderne vďaka základným geometrickým formám a odstráneniu dekoračných detailov. Známy architekt Josef Hoffmann a všestranný umelec Koloman Moser patrili na prelome 19. a 20. storočia vo Viedni k priekopníkom návrhov moderných objektov. Boli zakladateľmi viedenských dielní tzv. Wiener Werkstätte, kde vytvorili prvé radikálne dizajnérske objekty 20. storočia. Cez hnutie de stijl a bauhaus si táto výrazová forma predmetov "našla cestu" k masovej produkcii a zároveň i do pojmov dizajnérskeho slovníka.

Viac ako 200 vybraných strieborných objektov z obdobia klasicizmu až po Wiener Werkstätte dokumentuje prínos Viedne k vývoju moderných foriem dizajnu. Expozícia sa koncentruje striktne len na objekty zo striebra a iných kovov.

Výstava s názvom "Viedenské striebro. Moderný dizajn 1780 - 1918" je v Umelecko-historickom múzeu (Kunsthistorisches Musem) na nám. Maria-Theresien-Platz prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, vo štvrtok od 10.00 do 21.00 až do 20. februára 2005.

Vianočné trhy * Čaro adventu na Radničnom nám. (Rathausplatz), denne 9.00 - 21.00

* Umelecké a remeselné trhy Am Hof (Am Hof), pia, so 10.00 - 19.00, ne 10.00 - 18.00

* Staroviedenské vianočné trhy (Freyung), denne 9.30 - 19.30

* Vianočná dedina na zámku Belvedere (Prinz-Eugen-Strasse 27), denne od 11.00 - 21.00

* Kultúrne a vianočné trhy pred zámkom Schönbrunn , denne 10.00 - 20.30

* Vianočné umelecké trhy pred kostolom Karlskirche (nam. Karlsplatz), denne 12.00 - 20.00

* Vianočná dedina Unicampus (Alser Strasse 4), denne 13.00 - 22.00

* Vianočné trhy na Spittelbergu (Spittelberg), po - pia 15.00 - 21.00, so, ne 10.00 - 21.00

Po plagátovej krajinke sa dá prechádzať

Najlepší plagátový dizajn z nemecky hovoriacich krajín je prezentovaný do 14. decembra na Univerzite úžitkového umenia. Po úspešnej prezentácii v Berlíne a švajčiarskom Luzerne putovala výstava plagátového dizajnu do metropoly Rakúska.

Inštalácia výstavy plagátov sa odvíjala od samotného média. Sto najlepších plagátov je jednotlivo uložených na palete s vrstvou papiera tak, ako pôvodne vyzerali po vytlačení v tlačiarni. Autori konceptu prezentácie vytvorili takto nezvyčajnú plagátovú krajinku, po ktorej sa návštevníci výstavy môžu potulovať.

Putovná výstava 100 najlepších plagátov je prístupná na Univerzite úžitkového umenia (Universität für Angewandte Kunst) na nám. Oskar Kokoschka Platz 2 od pondelka do piatku od 9.00 do 18.00.

Tanečník sa snaží divákov dezorientovať

V rakúskej premiére sa 9. až 11. decembra predstaví choreograf a tanečník Thomas Hauerts s vlastnou produkciou Modify (modifikuj) vo viedenskom Tanzquartieri. V tejto tanečnej performance sa všetko točí okolo pohybu a jeho skrytých, meniacich sa významov. Vizuálne, chaotické fotografie, kostýmy a svetelný dizajn tvoria scenár choreografie v Belgicku žijúceho Thomasa Hauerta a jeho ansámblu ZOO. Telá šiestich tanečníkov tvoria jednotu, ktorá funguje ako pracovný nástroj a médium komunikácie medzi sebou samými a publikom. Thomas Hauert sa vo svojej produkcii Modify snaží prostredníctvom barokovej záplavy dojmov divákov podmaniť, dezorientovať ich a prebudiť v nich intuíciu.

Moderné tanečné predstavenia v Tanzquartieri (Hala G, nám. Museumsplatz 1) v komplexe múzeí MuseumsQuartier sa začínajú vždy o 20.30. Foto - Thierry Lewyllie

HUDBA - ROCK, POP

Kostol Minoritenkirche, nám. Minoritenplatz, lístky: tel.0800/33 38 00

10. - 12. 12., 16. - 19. 12. Harlem Christmas: Harlem Reach Ensemble, vždy o 19.30

Kostol Votivkirche, Rooseveltplatz

10. a 11. 12. American Christmas Gospel, o 19.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

10. 12. Blue Note Six o 21.00

11. 12. Riverside Stompers o 21.00

13. 12. Worried Men Skiffle Group o 21.00

14. 12. Stanton Bigband o 21.00

15. a 16. 12. Roland Batik Trio o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 11. 12. Two Siberians o 21.00

od 14. 12. Dobrek Brasil o 21.00

Konzerthaus, Lothringerstrasse 20

10. 12. Ausseer Bradlmusik o 19.30

13. 12. Wise Guys - a cappella o 19.30

14. 12. Gala k 85. narodeninám Fritza Muliara o 19.30

15. 12. The Longfiled Gospel Choir o 19.30

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

10. 12. Slávnosť pre Elfriede Jelinekovú o 21.00

11. 12. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

13. 12. G. Hauptmann: Pred západom slnka o 19.30

16. 12. Th. Bernhard: Sila zvyku o 19.30

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

10. 12. J. Nestroy: Kampl o 19.30

12. 12. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 20.00

13. 12. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

15. 12. J. Nestroy: Kampl o 19.30

15. 12. J. Nestroy: Kampl o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 12. 12. Alexander Rodčenko. Moskva

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 2. 1. Tamara de Lempicka - femme fatale art deca

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 9. 1. Cecil Beaton. Portréty

Múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 9. 1. 2005 Henri Cartier-Bresson

Hofmobilendepot, Viedenské múzeum nábytku, Andreasgasse 7

do 9. 1. Bauhaus - mobiliár. Prehliadka legendy

Rakúske divadelné múzeum, nám. Lobkowitzplatz 2

do 16. 1. Hans Moser

do 20. 2. Viedenské striebro

Secesia, Friedrichstrasse 12

od 30. 1. 2005 Albert Oehlen

Leopoldovo múzeum,

Museumsplatz 1

do 31. 1. Schiele - krajinky

Múzeum Lichtensteinovcov,

Fürstengasse 1

do 20. 2. Klasicizmus a biedermeier

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, nám. Schillerplatz 3

Rubens vo Viedni - 3 múzeá, 100 obrazov

do 27. 2. 2005

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 3. Marc Chagall - biblické mýty