Dara Rolins: Práca prvý raz v živote počká, som zamilovaná

Bratislava 10. decembra (TASR) - Životné priority si prvýkrát vôbec poprehadzovala speváčka Dara Rolins, ktorej dominantou sa v posledných mesiacoch stala ...

10. dec 2004 o 10:10 TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) - Životné priority si prvýkrát vôbec poprehadzovala speváčka Dara Rolins, ktorej dominantou sa v posledných mesiacoch stala láska.

Prácu, ako tvrdí, obmedzila na minimum a na druhú koľaj odstavila aj nahrávanie nového albumu. Jej vyvolenou veľkou láskou je český hokejista Jaroslav Bednář momentálne pôsobiaci v ruskom tíme Avantgarda Omsk. "Stala sa mi vec, ktorá sa v živote stáva. Stretla som niekoho, na kom mi veľmi záleží a prvýkrát v živote som sa rozhodla prehodiť priority. Doteraz bola pre mňa práca na prvom mieste a všetko sa jej podriaďovalo. Teraz je to naopak, práca chvíľku počká. Minimálne do apríla, kým bude môj priateľ môcť priletieť za mnou, pretože zatiaľ jediná možnosť, ako sa môžeme vidieť je, že ja priletím za ním," hovorí šťastím žiariaca Dara o svojej novej láske. A tak jej nezostáva nič iné len pendlovať medzi Prahou a Sibírou. "Sme spolu veľmi často. Vždy sa vrátim len kvôli veci, na ktorej mi záleží. Jednoducho je to tak, keď sa mám rozhodnúť, je to on, radšej som s ním, než bez neho."

Aj v susedných Čechách sa Dara teší veľkej popularite a jej nová láska predstavuje šťavnatú pochúťku pre bulvárne médiá. Špekulovali už o všeličom, najnovšie o tom, ako na morálku Darinho priateľa vplýva tamojšia prítomnosť nového tímového spoluhráča Jaromíra Jágra a jeho údajná vášeň pre kasína a krásne ženy. "Medzi nami funguje všetko v poriadku. To, že je Jágr v tom istom tíme, je samozrejme sústo pre bulvár. Samozrejme sú kamaráti, ale médiá z toho spravili pomaly švédsku trojku," pokojne ostáva nad vecou a pre vysvetlenie dodáva: "Poznám sa s ním, sme kamaráti, párkrát sme boli niekde s partiou spolu, ale on si v zásade žije svoj život, vo svojom byte, so svojimi koníčkami a ja som so svojím frajerom."

Počas momentálneho krátkeho pobytu na Slovensku tu Dara oslávila aj narodeniny. Známa jej totiž pripravila prekvapenie v podobe party v jednom z bratislavských koktail barov. "Bolo to super, postupne začali prichádzať zo zadnej kancelárie Simča Krainová a jej manžel Bořek Slezáček, niektorí moji známi z Prahy, takže Praha prišla za mnou, plus moji dobrí bratislavskí kamaráti. Bola som dojatá, prekvapená, veselá a som trošku unavená, pretože, tak ako to má byť na narodeninách, trochu sme sa zdržali," smeje sa Dara, ktorá už dnes opäť letí za svojou láskou do Omska a vráti sa až tesne pred Vianocami.