Pieseň Georgea Harrisona zobúdzala kozmonautov v raketopláne Endeavour

Mys Canaveral 13. decembra (TASR) - Piesňou bývalého člena skupiny Beatles Georgea Harrisona "Here Comes the Sun" dnes americký Národný úrad pre letectvo ...

13. dec 2001 o 20:37 TASR

Písmo: A - | A + 0 Mys Canaveral 13. decembra (TASR) - Piesňou bývalého člena skupiny Beatles Georgea Harrisona "Here Comes the Sun" dnes americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zobúdzal kozmonautov v raketopláne Endeavour. Harrison zomrel na následky rakoviny 29. novembra, keď sa nová posádka smerujúca k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) pripravovala na štart z floridského Kennedyho vesmírneho strediska. Riadiace centrum odohralo astronautom inštrumentálnu verziu skladby, ktorú Harrison pripravil pre film Everest spoločnosti IMAX. "O niekoľko dní budete späť na Zemi a opäť pocítite teplé slnko na tvári," pripomenulo posádke riadiace centrum. Kozmonauti na obežnej dráhe okolo Zeme vidia Slnko vychádzať každých 90 minút, pretože takto dlho trvá obeh okolo planéty. Endeavour je momentálne pripojený k ISS, kam priviezol novú posádku - ruského veliteľa Jurija Onufrijenka a amerických letových inžinierov Daniela Burscha a Carla Walza - a viac než dve tony zásob pre jej päťmesačný pobyt. Na Zem privezie doterajšiu stálu posádku ISS - Američana Franka Culbertsona a dvoch Rusov, pilota Vladimira Dežurova a letového inžiniera Michaila Ťurina. 1 sla pel