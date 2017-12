Herec Mel Gibson si zadovážil vlastný ostrov

10. dec 2004 o 13:28 TASR

Londýn 10. decembra (TASR) - Americká oscarová filmová hviezda Mel Gibson zarobil pravdepodobne na svojom poslednom filme tak veľa peňazí, že si neváhal kúpiť pre seba vlastný ostrov.

Herec zaplatil za ostrov Mago na súostroví Fidži s rozlojou 21,6 milióna metra štvorcového približne osem miliónov libier šterlingov (v prepočte približne 450 miliónov slovenských korún).

Herec kúpil ostrov Mago od japonskej hotelovej firmy a dúfa, že už v najbližšej dobe sa bude zabávať s priateľmi na svojom novom pozemku a využije tak pláže a dve lagúny.

V tomto roku si už vlastný ostrov zaobstaral aj Gibsonov filmový kolega Johnny Depp. Ten do karibského ostrova investoval "len" 1,6 milióna libier (v prepočte približne 90 miliónov slovenských korún).

Film Umučenie Krista je len deväť mesiacov na trhu, ale už zlomilo niekoľko rekordov v zárobkoch - ako v kinách, tak aj na privátnych televíznych staniciach. Gibsonov osobný zisk pravdepodobne ešte porastie, keď snímok príde na trh v podobe DVD-disku.

Gibson sa narodil v New Yorku a ako 12-ročný sa spolu s rodičmi odsťahoval do Austrálie. Navštevoval National Institute of Dramatic Arts na univerzite v Sydney.

Prvú šancu dal Gibsonovi režisér George Miller, keď ho obsadil do hlavnej role filmu Mad Max. Tento film priniesol Gibsonovi celosvetové uznanie. Ďalšia rola vo filme Tim mu vyniesla cenu Austrálskeho filmového ústavu pre najlepšieho herca za jeho portrét postihnutého mladého človeka. Jeho ďalšou úspešnou trilógiou bola séria filmov Smrtonosná zbraň (Lethal Weapon), ktorá mu priniesla medzinárodný úspech.

Ďalšími snímkami, v ktorých herec hral, je Hamlet, Forever Young, Maverick, Muž bez tváre, Po čom ženy túžia a Statočné srdce, za čo Gibson dostal dvoch Oscarov (najlepší film a najlepšia réžia) a Zlatý glóbus (najlepšia réžia). Snímok Umučenie Krista zachytáva posledné hodiny Ježišovho života.