Film Pokrvné vzťahy na MFF premietať nebudú, súd to zakázal

10. dec 2004 o 16:31 SITA

BRATISLAVA 10. decembra (SITA) - Slovensko-americký koprodukčný film Pokrvné vzťahy dnes ani v sobotu na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava 2004 diváci neuvidia. Okresný súd Bratislava 1 vydal predbežné opatrenie, ktorým zakázal premietať tento film na festivale. Spoločnosť Partners Production, spol s.r.o a občianske združenie Are Nova ako odporcovia v spore nesmú toto filmové dielo používať až dovtedy, kým sa právoplatne neuzavrie spor, ktorý majú so spoločnosťou ALEF Film a Media Group s.r.o. a jej majiteľom producentom Mariánom Urbanom. Podľa rozhodnutia súdu sú odporcovia povinní spoločnosti ALEF Film zaplatiť trovy konania vo výške takmer tritisíc korún.

Dlhometrážny hraný film Pokrvné vzťahy je zaradený na MFF v sekcii Nové slovenské filmy a mal by sa premietať v piatok a v sobotu. MFF Bratislava ho do programu zaradil napriek protestom slovenského spoluproducenta filmu M. Urbana, ktorý požiadal súd o zákaz premietania. Organizátori MFF Bratislava tvrdia, že film do programu zaradili na základe prihlášky režiséra Olega Harenčára. Spory oboch tvorcov filmu pramenia z toho, že sa im nepodarilo na film zohnať plánovaných 40 miliónov korún, ale len zhruba polovicu, za čo sa nakoniec nakrútilo približne 90 percent filmu. Harenčár ukončil svoju verziu filmu a uviedol ju už na niekoľkých medzinárodných filmových festivaloch. Film sa začal nakrúcať koncom roka 2002.

Sporom medzi tvorcami filmu Pokrvné vzťahy sa zaoberá aj Generálna prokuratúra (GP) SR. Tá dostala od právneho zástupcu spoločnosti ALEF Film trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre porušenie autorského práva. V ňom oznamoval, že výrobu filmu Pokrvné vzťahy zabezpečuje spoločnosť ALEF Film, podľa ktorej "filmovacie práce ešte neboli ukončené". Spoločnosť údajne uzavrela s umelcami, ktorí sa na tvorbe filmu podieľajú, písomné zmluvy a ich súčasťou je aj prevod práva na šírenie diela na spoločnosť ALEF Film. Spoločnosť podľa oznamovateľa v októbri listom upozornila riaditeľa filmového festivalu, že film Pokrvné vzťahy nie je dokončený a že jeho premietaním "dôjde k porušeniu autorských práv a práv výkonných umelcov zúčastnených na tvorbe filmu". Podľa spoločnosti totiž nikto nedal súhlas, aby bol film prezentovaný na MFF.