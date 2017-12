Proti opatreniu súdu o Pokrvných vzťahoch sa vedenie MFF odvolá

10. dec 2004 o 19:45 SITA

BRATISLAVA 10. decembra (SITA) - Voči predbežnému opatreniu Okresného súdu Bratislava I., ktoré znemožnilo premietanie filmu Pokrvné vzťahy na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Bratislave sa vedenie festivalu odvolá. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla PR manažérka MFF Silvia Pintérová. Podľa organizátorov je "zrejmé, že ide o účelový výklad okolností, ktoré viedli k vydaniu predbežného opatrenia". Argumentácia navrhovateľa v žiadosti na vydanie predbežného opatrenia sa opiera o rešpektovanie autorských práv a práv výkonných umelcov. Podľa vedenia festivalu však nespomína koprodukčnú zmluvu, na základe ktorej bol film vyrobený, ani jej obsah, ktorý jasne hovorí v prospech uvedenia filmu na MFF Bratislava.

Momentálne však neexistujú právne možnosti brániť sa voči predbežnému opatreniu. Ako potvrdila Pintérová, "organizátori festivalu musia konať v súlade s vydaným uznesením súdu a film z programu stiahnuť". Vedenie filmového podujatia zároveň podnikne všetky kroky na ochranu dobrého mena a povesti festivalu, ktorý v súvislosti s týmto prípadom "za posledné obdobie utrpel majetkovú aj nemajetkovú ujmu".

Slovensko-americký koprodukčný film Pokrvné vzťahy plánovali na MFF uviesť dnes a v sobotu. Okresný súd Bratislava I. vydal predbežné opatrenie, ktorým zakázal premietať tento film na festivale. Spoločnosť Partners Production, spol s.r.o a občianske združenie Are Nova ako odporcovia v spore nesmú toto filmové dielo používať až dovtedy, kým sa právoplatne neuzavrie spor, ktorý majú so spoločnosťou ALEF Film a Media Group s.r.o. a jej majiteľom producentom Mariánom Urbanom. Ten požiadal súd o zákaz premietania. Organizátori MFF Bratislava tvrdia, že film do programu zaradili na základe prihlášky režiséra Olega Harenčára.

Spory oboch tvorcov filmu pramenia z toho, že sa im nepodarilo na film zohnať plánovaných 40 miliónov korún, ale len zhruba polovicu, za čo sa nakoniec nakrútilo približne 90 percent filmu. Harenčár ukončil svoju verziu filmu a uviedol ju už na niekoľkých medzinárodných filmových festivaloch. Urbanova spoločnosť však tvrdí, že uzavrela s umelcami, ktorí sa na tvorbe filmu podieľajú, písomné zmluvy a ich súčasťou je aj prevod práva na šírenie diela na spoločnosť ALEF Film. Film sa začal nakrúcať koncom roka 2002.