Soulová legenda James Brown má rakovinu prostaty

11. dec 2004 o 9:04 TASR

New York 10. decembra (TASR) - Americký spevák James Brown, hudobný priekopník známy aj označením "duchovný otec soulu", má rakovinu prostaty a budúci týždeň sa podrobí operácii.

Sedemdesiatjedenročný Brown, ktorý práve dokončil dvojtýždňové kanadské turné, bude 15. decembra operovaný na nemenovanej nemocnici v Georgii. Spevák chce potom v januári predstaviť knihu svojich memoárov s názvom I Feel Good: A Memoir of a Life of Soul.

Od svoju debutu Please, Please, Please v roku 1956 bodovalo v hitparádových rebríčkoch 119 jeho singlov a vydal vyše 50 albumov. Fanúšikovia, ktorí chcú Jamesovi Brownovi zaželať všetko dobré, môžu písať na adresu JB@intriguemusic.com.

Brown je členom Rockďnďrollovej dvorany slávy (RockďnďRoll Hall of Fame)a držiteľom ceny Grammy za celoživotné úspechy. Vlani ho minister zahraničných vecí USA Colin Powell označil za "ministra soulu" a "ministra zahraničných vecí funku".

