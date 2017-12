Čarnogurský: Financovanie Pokrvných vzťahov zo zdrojov SR by mal preveriť NKÚ

11. dec 2004 o 15:58 TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) Z verejných zdrojov SR bolo do výroby filmu Pokrvné vzťahy vložených približne 11 miliónov korún vo forme dotácie z Ministerstva kultúry SR a vkladu Slovenskej televízie. Podľa Jána Čarnogurského, právneho zástupcu režiséra snímky Olega Harenčára, by teda mal Najvyšší kontrolný úrad na obidvoch inštitúciách vykonať kontrolu na použitie peňazí, vložených do výroby filmu a žiadať ich vyúčtovanie.

"Aj ministerstvo aj Slovenská televízia by tlačili zmluvných partnerov do vyúčtovania, a tí by museli buď predložiť film, alebo vrátiť peniaze, a tým by sa veci pohli," povedal na dnešnej tlačovej konferencii Čarnogurský. Uvedenie filmu na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava v piatok zastavil súd predbežným opatrením, o ktoré ho požiadal producent filmu Marian Urban a jeho ALEF Film a Media Group.

Predbežné opatrenie podľa Čarnogurského vydal Okresný súd Bratislava I. nesprávne a mal by ho zrušiť. Dokonca v ňom navrhovateľ podľa Čarnogurského neuviedol pravdivé údaje. Podobný názor má aj vedenie festivalu, ktoré sa odvolá na Krajský súd v Bratislave. Podľa Čarnogurského mal režisér Harenčár právo prihlásiť film na festival. Opiera sa pritom o koprodukčnú zmluvu medzi Harenčárovou spoločnosťou Maxwell Production a Urbanovou ALEF Film a Media Group z 28. januára 2003, podľa ktorej žiadne spory medzi oboma stranami nemôžu ovplyvniť výrobu a distribúciu filmu. Hoci jej znenie dnes Urban spochybňuje, podľa Čarnogurského jej platnosť potvrdil nielen zaslaním elektronického podpisu, ale aj ďalšími troma dokumentmi. Jedným je aj zápis z rokovania z 20. februára 2004, kde obe strany prehlasujú, že chcú film dokončiť a distribuovať v súlade s koprodukčnou zmluvou. Vtedy sa dohodli, že Harenčár a Urban dodajú každý svoju časť negatívu filmu do laboratórií Českej televízie najneskôr do 5. marca. Podľa Harenčára tak však Urban neurobil a povedal, že je chorý. "Príbeh starne, čím neskôr pôjde do kín, tým je horšie. Nehovoriac o tom, že sú investori, ktorí dali doňho peniaze. Nedokončený film je, akoby ste peniaze vyhodili do vzduchu," povedal režisér. Keďže nemal k dispozícii celý negatív, volil prepis z videopásky, čo sa ale podpísalo na kvalite obrazu.

Koprodukčný zmluva hovorí o tom, že výhradné práva na distribúciu filmu na Slovensku a v Čechách má Urban, v Rusku a na Ukrajine Harenčár. Uvedenie filmu na festival však nie je podľa režiséra klasickou distribúciou, ale skôr propagáciou. Poprel tiež tvrdenia, že herci nesúhlasia s uvedením filmu, podľa jeho slov sa naňho s takou požiadavkou neobrátili. Rovnako podľa neho kameraman Ján Ďuriš nepovedal, že sa od filmu dištancuje, iba podľa neho nevyzerá tak dobre, ako z negatívu.

Faktom zostáva, že natáčanie filmu inicioval Oleg Harenčár, ktorý ako 22-ročný emigroval z Československa do USA a žije v Kalifornii. Scenár začal písať v roku 1996. "Dovtedy som točil dokumentárne filmy a chcel porozprávať aj čosi iné," povedal. Prišiel na Slovensko, kde mu pre spoluprácu odporučili Mariana Urbana a ten ho zoznámil so spoluscenáristom Ondrejom Šulajom. Najprv sa nakrúcalo na Slovensku, potom v Amerike, po skončení nakrúcania začali spory. Harenčár poslal Urbanovi vyúčtovanie nakrúcania americkej časti a žiadala ho o vyúčtovanie slovenskej časti. Urban namiesto toho požiadal o ďalšie peniaze, Harenčár trval na vyúčtovaní. Potom Urban práce na filme zastavil. Situáciu nevyriešilo ani spoločné rokovanie filmárov vo februári tohto roku za prítomnosti právnikov. "Bolí to, že skutočný príbeh sa podobá filmovému, ale v skutočnosti je to ešte horšie," konštatoval Harenčár.

