Urban koná iracionálne, keď bráni uvedeniu Pokrvných vzťahov

11. dec 2004 o 16:51 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Jeden z producentov slovensko-amerického filmu Pokrvné vzťahy Marián Urban koná podľa režiséra a producenta Olega Harenčára iracionálne, keď bráni uvedeniu filmu v slovenských kinách či na festivaloch. "Nerozumiem jeho motiváciám," povedal Harenčár na dnešnej tlačovej besede v Bratislave. Film mal mať premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Bratislave, no na návrh Urbanovej spoločnosti ALEF Film vydal súd predbežné opatrenie, ktorým zakázal premietanie. Opieral sa pritom o písomné zmluvy, ktoré ALEF Film uzavrela s jednotlivými hercami filmu. Súčasťou zmlúv je aj prevod práva na šírenie diela na Urbanovu spoločnosť ALEF Film. Urban zároveň argumentuje, že film nie je dokončený.

Podľa Harenčárovho právneho zástupcu Jána Čarnogurského, však Urban v návrhu na súd neuvádza pravdu, ak tvrdí, že nikdy neuzavrel so žiadnym subjektom zmluvu, ktorá by právo na šírenie diela previedla na iný subjekt. Právo na šírenie diela totiž upravuje koprodukčná zmluva, ktorú mali obe strany uzavrieť ešte v januári minulého roka. V zmluve sa uvádza, že koprodukčný podiel Urbanovej spoločnosti ALEF Film a Harenčárovej spoločnosti Maxwell Production je 50 k 50. Pritom výhradné právo na uvedenie filmu v Rusku a na Ukrajine má Harenčár a výhradné právo na uvedenie filmu v SR a ČR má Urban. V ostatných krajinách môžu uvádzať film obaja. Takisto zmluva hovorí o tom, že žiadne spory medzi koproducentmi nesmú zasiahnuť do výroby a distribúcie filmu. Ako tvrdí Čarnogurský, podľa koprodukčnej zmluvy patrí právo na posledný zostrih Harenčárovi, ktorý mal právo prihlásiť a uviesť film na festivale. V návrhu na súd sa však Urban o koprodukčnej zmluve nezmieňuje. Čarnogurský odmietol, že by išlo o falzifikát dokumentu. Harenčárov právnik zároveň pripomenul, že na tohtoročnom rokovaní vo februári, pri ktorom sa obe strany dohodli na ďalšom postupe, ležala zmluva na stole a nikto ju nespochybňoval.

Harenčár začal písať scenár filmu v roku 1996. Od roku 1997 začal spolupracovať s Mariánom Urbanom a vďaka nemu aj so spoluscenáristom Ondrejom Šulajom. S vylepšeným scenárom podal ALEF Film žiadosť na ministerstvo kultúry, ktorej vyhovelo a poskytlo niekoľko miliónov korún. Najprv sa film točil na Slovensku, potom v Amerike. Potom ako Harenčár skončil s prácou v Amerike, poslal Urbanovi vyúčtovanie z amerického nakrúcania a chcel od Urbana vyúčtovanie nakrúcania na Slovensku. Podľa Harenčárových slov však Urban žiadne vyúčtovanie neposlal. Naopak, žiadal od Harenčára ďalšie peniaze, ktorými by pokryl dlh voči Slovenskej televízii (STV), ktorá do filmu vložila 4 milióny. Pri opakovanej žiadosti o vyúčtovanie Urban Harenčárovi nevyhovel a zastavil všetky práce na filme. Nádej pre uzmierenie svitla vo februári tohto roku, kedy sa obaja stretli za jedným stolom. Dohodli sa, že do marca dodajú svoju časť negatívov do štúdií v Českej televízii (ČT) a film dokončia. Urban tak podľa Harenčára neurobil.

Harenčár preto sám dokončil film, pritom však utrpela kvalita obrazu i zvuku. "Musel som pokračovať, lebo príbeh starne," vysvetlil. Harenčár dodal, že spor, ktorý zapríčinil Urban, negatívne ovplyvnil výslednú hodnotu filmu. Podľa Čarnogurského by sa spor vyriešil veľmi rýchlo, keby Najvyšší kontrolný úrad plnil svoje povinnosti a vyúčtoval Urbanovi minutých 11 miliónov z ministerstva kultúry a STV.