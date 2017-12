CD

nové CD na trhu

13. dec 2004 o 9:45

Seal - Seal Best 1991 - 2004

Warner 2004

Kritikou aj poslucháčmi uznávaný britský spevák Seal prichádza s prvým výberom svojich najväčších hitov, zahŕňajúcich jeho najväčšie "pecky" ako Crazy, Killer alebo Kiss From A Rose, ako aj novú skladbu Walk on By. Súčasťou albumu je druhý disk, zostavený z akustických verzií jeho najznámejších pesničiek. Seal je majiteľom skvelého hlasu a miláčikom všetkých, majúcich radi štýl, ktorému sa hovorí inteligentný pop.

Rod Stewart - Stardust... The Great American Songbook: Volume III

J-Records 2004

Britská legenda Rod Stewart prichádza s tretím dielom svojho amerického spevníka, ktorý mu v druhej polovici deviatej dekády pomohol vrátiť sa na výslnie svetovej popmusic. Pre svoj typický chrapľavý vokál, ktorým obdivuje svoje publikum už od šesťdesiatych rokov, vybral romantické piesne ako napríklad elvisovskú Blue Moon, v ktorej ho sprevádza "claptonovská" gitara Erica Claptona, alebo klasiku v podobe What A Wonderful World s harmonikou Stevieho Wondera. Okrem týchto hviezd Rodovi pomáhajú aj speváčky Dolly Parton a Bette Midler.

Gwen Stefani - Love, Angel, Music, Baby

Interscope Records 2004

Speváčka kalifornskej skupiny No Doubt Gwen Stefani prichádza s debutovým sólovým albumom. Pod vedením tých najväčších producentských mágov a skladateľov súčasnej americkej populárnej hudby (Dr. Dre, The Neptunes, Andre 3000 alebo Linda Perry) vznikol album, ktorý prezentuje talentovanú Stefani ako Madonnu nového tisícročia. Už nie štýl ska, ktorým sa jej skupina No Doubt preslávila v 90. rokoch, ale popové retro sedemdesiatych rokov, plné hip-hopových rytmov a umelých zvukov.

Simon and Garfunkel - Old Friends Live on Stage

Warner Brothers 2004

Komu zo slovenských poslucháčov sa podarilo dostať sa na minuloročné spomienkové turné legendárneho dua Simon and Garfunkel? Všetci slovenskí priaznivci tak majú prostredníctvom ich nového živého dvojalbumu, ktorý obsahuje aj DVD z ich vystúpení, možnosť vychutnať atmosféru ich ďalšieho spoločného návratu. Nájdeme tu všetky hity, menej známe piesne pre fajnšmekrov, ako aj nový bonus track v podobe piesne Citizen of the Planet, prvým štúdiovým počinom, ktorý táto skvelá dvojica nahrala od ich oficiálneho rozpadu v roku 1970. (peb)