Brian May: Na jar bude mať Queen svetové turné

Viedeň 13. decembra (TASR) - Kapela Queen plánuje na jar v roku 2005 svetové turné, otvorene priznal gitarista skupiny Brian May.

13. dec 2004 o 16:11 TASR

"Zatiaľ sa obzeráme po miestach, kde by sme mohli počas jarnej koncertnej šnúry vystupovať," uviedol May na svojej internetovej stránke www.bryamay.com. "A tentoraz nejde o žiadnu fámu," povedal May na margo bubeníka Rogera Taylora, ktorý podobnú zvesť vypustil už v novembri tohto roku.

Celý nápad skrsol na jednom galavečeri, ktorý organizoval výrobca gitár Gender. May tu absolvoval krátke vystúpenie so spevákom na voľnej nohe Paulom Rodgersom.

"Fungovala medzi nami chémia. Cítil som, že sa niečo stane," opisuje May spoluprácu.

Ďalšie spoločné vystúpenie sa uskutočnilo v Britskej sieni slávy, kde vyhlásili Queen za najlepšiu kapelu sedemdesiatych rokov.

Napredujúca spolupráca Queen a Rodgersa neostala bez reakcií, a to rozhodlo. "Je to desivé, pretože len čo stlačíte gombík niečoho jedinečného, všetko sa dá do pohybu a vy to nemôžete viac zastaviť. Queen a Paul Rodgers sa vydajú celkom určite na spoločné turné," dodal May.