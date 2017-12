Do Rokenrolovej siene slávy vstúpia U2, The OďJays, Percy Sledge

New York 13. decembra (TASR) - Írska rocková kapela U2, americká soulová skupina The OďJays a spevák Percy Sledge patria medzi päticu legiend, ktorá sa ...

13. dec 2004 o 18:25 TASR

New York 13. decembra (TASR) - Írska rocková kapela U2, americká soulová skupina The OďJays a spevák Percy Sledge patria medzi päticu legiend, ktorá sa v budúcom roku ocitne v Rokenrolovej sieni slávy.

Do dvorany ich slávnostne uvedú 14. marca 2005 v hoteli Waldorf Astoria v Manhattane počas už 20. každoročnej ceremónie spojenej so vstupom do Rokenrolovej siene slávy.

Jedna z najpopulárnejších kapiel osemdesiatych rokov U2 sa preslávila hlavne svojím albumom The Joshua Tree a v súčasnosti boduje v hitparádach kolekciou How to Dismantle an Atomic Bomb.

Skupina OďJays vyprodukovala v 70. a 80. rokoch osem výrazných hitov, napríklad Love Train či Use Ta By My Girl. Percy Sledge ostane v povedomí asi navždy zapísaný v súvislosti s hitom When a Man Loves a Woman.

Medzi nominantmi je aj rapová kapela Grandmaster Flash and the Furious Five. Ide o doteraz vôbec prvé uvedenie rapovej kapely do Rokenrolovej siene slávy.

V kategórii non-perfomer sa členmi siene slávy stanú Frank Barsalona a Seymour Stein.

Barsalona je známy založím prvej rokenrolovej zastupiteľskej agentúry. V zozname mal také kapely ako Led Zeppelin, Brucea Springsteena a E Street Band či Who.

Stein je predsedom a spoluzakladateľom nahrávacej spoločnosti Sire Records. Pod kuratelou má také mená ako Madonna, The Ramones a The Talking Heads.

Jednotliví muzikanti môžu byť zvolený do Rokenrolovej siene slávy až po 25 rokoch, odkedy vyšiel ich prvý album.