Iluzívna predvianočná mora dospelých neurazí a deti iste poteší

Santa a snehuliak 3D (Santa vs. The Snowman 3D) l USA 202 l 32 minút l Námet: John A. Davis l Scenár: John A. Davis, Steve Oedekerk l Réžia: John A. Davis l Výtvarník: Keith Alcorn l Hudba: Harvey Cohen, Carl Lenox

14. dec 2004 o 12:00 MILOŠ ŠČEPKA

FOTO - ORANGE IMAX



Pred jedenástimi rokmi nakrútil Henry Selick podľa námetu Tima Burtona milo hrôzostrašný bábkový muzikál Predvianočná nočná mora o kostlivcovi z krajiny halloweenových strašidiel, čo sa túži stať Santa Clausom. Dokonca sa mu podarí Santu uniesť a sám v štýlovom prezlečení roznáša svojrázne strašidelné darčeky, až kým z vydeseného plaču detí nepochopí, že skutočný Santa je len jeden. Aký krásny by tento film mohol byť v plastickom 3D formáte Imax!

No Predvianočná nočná mora nevznikla pre Imax, a tak mohol prísť Santa a Snehuliak 3D - vianočný animovaný film Johna A. Davisa a Steva Oedekerka. Príbeh je takmer identický. Len rozdávačom detskej radosti sa nechce stať Jack Koštiaľ, ale smutný osamelý Snehuliak. Scenárista a režisér Davis nakrútil krátky televízny animovaný film Santa vs Snowman už pred siedmimi rokmi. Do podoby 3D formátu Imax ho prepracoval v roku 2002 za pomoci S. Oedekerka, scenáristu filmov ako Ace Ventura: zvierací detektív, Bláznivý profesor I aj II, Bruce Všemocný alebo Patch Adams.

Cieľom bolo pôvodne dvadsaťminútový film nadstaviť, aby obstál ako samostatné predstavenie v kinách Imax, vytvoriť klasickú vianočnú rozprávku pre celú rodinu, na ktorej sa vďačne zabavia malé deťúrence aj ich rodičia. A tak teraz vizuálne detskému publiku určený Santa i jeho trpaslíci prednášajú ironické bonmoty pre dospelých.

Tridsaťdva minút nie je veľa, no ľudské oči oveľa dlhší nápor beztak nevydržia. Cieľom totiž je predviesť možnosti ilúzie trojrozmerného obrazu - a to sa filmu darí. Detváky radostne vystierajú rúčky v úsilí dotknúť sa pestrofarebných postáv a predmetov, ktoré vystupujú z plátna. Zabávajú sa.

Nadchádza zima. Na kolotoče je prichladno, nuž ak môžete, zoberte deti na vyhrievaný kolotoč pod strechou do 3D kina Imax. Vás to neurazí a ich to určite poteší.