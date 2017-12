Bude Slovensko opäť v závese?

Mesiac pred koncom roka je už obvykle zverejnená téma jednej z najprestížnejších udalostí výtvarného sveta - Benátskeho Bienále - a jednotlivé krajiny už poznajú mená a projekty umelcov, ktoré ich budú reprezentovať. Už pred troma týždňami zverejnil svoje zastúpenie na 51. ročníku bienále napríklad Nový Zéland.

Medzinárodný kurátor a riaditeľ 52. ročníka Benátskeho Bienále 2007 Robert Storr vybral spomedzi štyroch projektov nominovaných radou kurátorov a kritikov Nového Zélandu umeleckú skupinu et al., ktorá koncom októbra vyhrala novozélandskú prestížnu cenu The Walters Prize.

Slovensko má spoločné priestory pavilónu s Českou republikou, takže model je založený na striedaní organizácie dvoma stranami, pričom prezentované projekty by mali byť výsledkom česko-slovenskej umeleckej spolupráce.

Pred dvoma rokmi sa na tému Sny a konflikty - diktátorstvo diváka prezentoval projekt českého kurátora Michala Kolečka pod názvom Superstart. Projekt, ktorý mohli diváci vidieť aj v bratislavskej repríze, bol výsledkom spolupráce umeleckých skupín z Čiech Kamera Skura a Slovenska Kunst-Fu. Na jednom zo sprievodných podujatí - Utopia Station vystavovali Július Koller a Roman Ondák.

Slovenská národná galéria, ktorá z poverenia ministerstva kultúry zastúpenie v Benátkach organizačne zabezpečuje, vystriedala Národnú galériu v Prahe, no tému ani verejnú súťaž ešte nevypísala. Na verejnosť prenikli informácie, že sa uvažuje o zmenení doterajšieho modelu výberu.

"Je pravda, že sa uvažuje o inom modeli, aj perspektívne," povedala pre SME Alexandra Homoľová, riaditeľka umeleckých zbierok SNG, zodpovedná za priebeh posledného Bienále. "Pripravili sme materiály pre ministerstvo, ale ešte neviem, aký je spätný ohlas. Navrhli sme isté riešenia. Perspektívne by malo vzniknúť odborné kuratórium, ktoré bude možno kombinovať rôzne spôsoby výberového konania."

Podľa jej slov sa ukázalo, že najdemokratickejší spôsob, keď sa jednoducho zverejnila téma zadania a čakalo sa na reakcie, bola často veľmi ťažko zvládnuteľnou situáciou. Preto národná galéria uvažuje o tom, že sa Bienále bude kontinuálne venovať tím odborníkov. Tí budú situáciu na slovenskej scéne sledovať v kontexte Bienále a jeho charakteru. "Ukázalo sa, že treba zvoliť aj aktívnejší prístup. Čo sa týka tohtoročného rozhodnutia, ešte ho nemáme na stole."

Homoľová sa vyjadrila, že sama je dnes v úlohe doznievajúceho koordinátora a styčného dôstojníka. Štafetu po nej tento rok prebrala kurátorka umenia druhej polovice 20. storočia v SNG Alexandra Kusá.

Benátske bienále sa otvára 12. júna 2005. Hlavnými kurátorkami sú tentoraz dve Španielky s dvoma témami - The Experience of Art zameraná na vzťah medzi súčasnosťou a minulosťou Maríe de Corral situovaná v Giardini della Biennale a Always a Little Further Rosy Martinez zameraná na súčasnosť a inovatívne trendy, ktorej prezentácia bude v Arsenale.

Jesenným prídavkom celého podujatia bude sympózium vedené Robertom Storrom, ktorý si pre projekt výskumu statusu súčasného umenia pozval do Benátok najznámejšie mená svetovej umeleckej scény.

ANDREA KOPERNICKÁ