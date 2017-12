Skupina The Cure sa chce vrátiť na scénu

14. dec 2001 o 4:12 TASR

Londýn 14. decembra (TASR) - Hoci britská rocková skupina The Cure vlani oznámila ukončenie svojej kariéry, ani nie po roku vyzerá všetko inak. "Môže to ísť tak dlho, ako len chce," povedal spevák a gitarista Robert Smith v rozhovore pre agentúru Reuters.

Zmenu postoja môže mať na príčine aj obrovský úspech rozlúčkového turné, ktoré videlo v Severnej Amerike a Európe viac ako pol milióna ľudí. Aj pred týmto turné rozmýšľal 42-ročný Smith o konci skupiny, ale to sa dialo pravidelne od roku 1987, pretože The Cure dovtedy nemali veľký okruh obdivovateľov.

Až po vyjdení albumu Wish v roku 1992 dosiahla návštevnosť ich koncertov vrchol. Čísla predávanosti albumov a návštevnosti koncertov však potom začali opäť klesať a Smith nepočítal s návratom väčšieho publika. Po vlaňajšom turné, ktoré bolo myslené ako rozlúčka, dospel Smith k názoru, že The Cure treba zachovať pre tých najzarytejších fanúšikov.

Po nedávnom vydaní Best of albumu so 16 najväčšími hitmi a dvoch nových skladbách Smitha opäť "svrbia ruky". Tento rok pracoval na sólovom albume a s kolegami zo skupiny nahral nové pesničky.

Ako to s The Cure pôjde ďalej, zatiaľ nie je stopercentne jasné, povedal Smith. Plány na budúci rok ale existujú a počítajú aj s vystúpeniami na niekoľkých letných festivaloch.

Robert Smith je zakladajúcim členom skupiny. Zloženie The Cure sa od vydania prvého, často nesprávne vysvetľovaného singlu s názvom Killing An Arab (1978), často menilo. V roku 1991 vyhlásili The Cure za najlepšiu britskú skupinu. K jej najznámejším hitom patria Love Cats, Lullaby a Friday I'm In Love. Poznávacím znamením kapely je čierne oblečenie a smrteľne bledé tváre hudobníkov.