Tom Cruise dostane ocenenie za zásluhy o rozvoj umenia a filmu

Los Angeles 14. decembra (TASR) - Hollywoodska hviezda Tom Cruise (42) sa bude môcť čoskoro ozdobiť ocenením amerických filmových kritikov.

14. dec 2004 o 10:32 TASR

Ako v pondelok informovalo periodikum Variety, združenie ocení Cruisa za "mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a filmu". Medailu mu odovzdajú 10. januára v Hollywoode pri príležitosti odovzdávania ceny Critic's Choice Awards.

Tom Cruise toho času natáča pod režisérskou taktovkou Stevena Spielberga sci-fi film War of the Worlds. K jeho najznámejším filmovým vystúpeniam patria snímky Top Gun, Rain Man, Born on the Fourth of July, Magnolia, Mission Impossible, Vanilla Sky a Minority Report. Najnovšie ho možno vidieť na filmovom plátne vo filme Collateral v pre neho netradičnej úlohe zabijaka.