Chinaski oslávili strieborného Slávika "prácou"

14. dec 2004 o 13:58 TASR

Bratislava 14. decembra (TASR) - Tohtoročný český strieborný Slávik v kategórii skupina, formácia Chinaski oslávila svoj triumf v hudobnej ankete nijako inak ako prácou.

Potom, čo ich v sobotu milo prekvapilo druhé miesto v českom rebríčku popularity, odišli totiž chlapci ešte v ten istý večer koncertovať. "V ten večer sme ešte hrali koncert a bol skvelý. Toho slávika sme naozaj oslávili prácou. Nepili sme, išli sme hrať, dali si ďdvojkuď vína a šli spať. Bol to krásny večer," spomína frontman kapely Chinaski Michal Malátný. Strieborný Slávik bol vraj do poslednej chvíle pre skupinu tajomstvom. "Nevedeli sme to do poslednej chvíle. Jediný, kto to vedel, bol náš manažér a ten nám to neprezradil. Bolo to veľmi milé prekvapenie. Asi päťkrát sme už boli štvrtí a teraz sa nám podarilo dosiahnuť hneď druhú priečku. To je skvelé," hovorí Malátný, ktorý spolu so skupinou naozaj nezaháľa. Už v pondelok totiž táto populárna česká skupina vystúpila na koncerte Okey Vianoce v bratislavskom PKO.

Do prvej trojky v kategórii Skupina sa tohto roku v českej ankete Slávik nedostala skupina Olympic. Podľa názoru Malátného to však chlapci zobrali s humorom. "Boli sme s nimi v šatni, brali to s humorom. Petr Janda hovoril, že teraz musia klesnúť na dno, aby budúci rok mohli vyhrať kategóriu skokan roka," dodal s úsmevom Malátný.