Tekelyová je vraj prevtelená Nefertiti

Bratislava 14. decembra (TASR) - Prevtelením manželky egyptského faraóna - krásnej Nefertiti je vraj slovenská moderátorka a imidžmejkerka Emma Tekelyová.

14. dec 2004 o 17:38 TASR

Tvrdí to o nej spisovateľka zaoberajúca sa aj komunikáciou s anjelmi a vykladaním kariet Štefi Brodňanová a Emma sa stala krstnou mamou jej publikácie Tajomstvo faraónov starého Egypta. "Sú to asi dva roky, keď mi to Štefka povedala a odvtedy ma tom presviedča," hovorí Tekelyová s úsmevom a dodáva: "Štefka študuje starý Egypt, dokáže sa spojiť s anjelom strážnym alebo sa vrátiť do minulých životov. Na začiatku mi povedala, že ide o nejakú faraónovu ženu. Až minulý rok mi víťazoslávne oznámila, že stopercentne ide o Nefertiti. Mám až zimomriavky, keď o tom hovorím. Ak je to pravda, potom neviem, načo v živote riešime takú kopu banálnych vecí, veď toto sú predsa úžasné objavy."

Napriek týmto tvrdeniam je však Emma Tekelyová skôr neveriacim Tomášom, no realita býva podľa nej dôkazom, že na tvrdeniach Štefi Brodňanovej predsa len čosi bude. "Som človek, ktorý nech robí čokoľvek, nepýta sa koľko je za to peňazí, ale čo to je za prácu. A Štefka mi povedala, že som prežila už veľa minulých životov, vždy som vraj bola veľmi bohatá, ale skôr som sa usilovala o nejakú činnosť, ktorá by prinášala ľuďom duchovné obohatenie," konštatuje veľká realistka, ktorej raz nedalo, aby si predpovede a vyjadrenia veštkýň overila. Zhruba pred dvoma rokmi, keď uvažovala o prijatí ponuky z JOJ-ky, navštívila dve veštkyne s odstupom asi jedného týždňa. "Viem, že sa to nemá robiť. Na moje prekvapenie mi ale povedali to isté. Dva roky predtým ma moja daňová poradkyňa zaviedla k pani, ktorá vykladala karty. Do roka do dňa všetko vyšlo. Ostala som z toho úplne obarená a dokonca, čo je smutné, predpovedala aj jednu veľmi nepríjemnú udalosť v našej rodine. Tak som si povedala, že toto nemôže byť náhoda. Myslím si ale, že šťastie netreba pokúšať a človek by mal vyhľadať takéto konzultácie len vtedy, keď to vnútorne pociťuje a dajme tomu rieši nejakú dilemu," dodáva Tekelyová.