Ringo Starr nahral novú verziu hitu Beatles z roku 1962 Love Me Do

14. dec 2004 o 20:45 TASR

Londýn 14. decembra (TASR) - Exbeatle Ringo Starr (64) pripravil s vlastnou skupinou The Roundheads novú verziu známeho hitu liverpoolskeho kvarteta Beatles - Love Me Do. Sólo na ústnu harmoniku, ktoré nahral v origináli John Lennon, zverili tentoraz frontmanovi formácie Aerosmith Stevenovi Tylerovi.

V čase vzniku originálu nahrávky Love Me Do v roku 1962 bol už Ringo bubeníkom skupiny, avšak údajne ešte tak nešikovným, že legendárny producent George Martin angažoval pre štúdiovú nahrávku Andyho Whitea. Pre Ringa zostala iba možnosť doplniť záznam o charakteristický zvuk tamburíny.

Bolo to dno jeho kariéry hudobníka, citoval londýnsky Daily Express nemenovaný, dobre informovaný zdroj. Ringo mal podľa neho v inkriminovanom čase vážne obavy z toho, že bude musieť opustiť Beatles.