Poznávací výlet k neznámym hudobným územiam

S keltskou hudbou je to asi tak, že nikto síce presne nevie, čo to je, ale veľmi dobre sa to predáva. Ale aj bez ohľadu na terminologické nejasnosti každý obchodník alebo vydavateľ potvrdí, že prívlastok "keltský" znamená zvýšenie predajnosti o niekoľko

15. dec 2004 o 11:30 MILOŠ JANOUŠEK(Autor je publicista s pesničkár)

Písmo: A - | A + 0 tried, čím sa z keltstva stáva marketingovo nesmierne prívetivá a lukratívna nálepka. A tak sa na pultoch objavujú cédečka s názvami ako Keltský duch, Keltská nálada a Keltské tajomstvo a ďalej pomáhajú v mätení pojmov, lebo - súdiac podľa ich obsahu - keltská hudba je melodická, tajomná až relaxačná, založená na kombinácii niekoľkých írskych hudobných nástrojov a jemnom opare syntetizátorov a zosobňujú ju mená ako Enya, Clannad alebo Loreena McKennitt. Alebo je naopak efektná a patetická ako hudba z veľkofilmu Titanic. Publicista Jiří Moravčík sa podujal na neľahkú úlohu vniesť do veci aspoň trochu jasno a v zahmlenom keltskom území vykolíkovať základné cesty a hranice. Sú dve možnosti, ako pristúpiť k takémuto rozsiahlemu mapovaniu - tá jedna spočíva v tom, že autor nás zavalí faktami, údajmi, menami a letopočtami, takže keď sa čitateľ prehryzie až na koniec knihy, nie je o nič múdrejší, a navyše má pocit, že ho prevliekli mlynom vedomostného kvízu. Moravčík je však predovšetkým skúsený publicista, ktorý má za sebou písanie pre Rock & Pop alebo UNI a určite aj preto si zvolil druhý, prijateľnejší spôsob. Skôr beletristickou formou, formou článkov približuje fenomén keltskej hudby prostredníctvom jej najvýraznejších predstaviteľov a prekvapenému čitateľovi (a poslucháčovi) tak otvára nový svet a vyvracia mnohé povery okolo tejto hudby. Že keltská hudba nie je len vznešenejšie synonymum pre írsku muziku, ale že jej hranice sa rozprestierajú od Britských ostrovov cez Galíciu a Bretónsko na jednej strane až po Spojené štáty a Kanadu na strane druhej; že sú to aj hudobné nástroje ako bodhrán, harfa telenn alebo bombard, dedinské tancovačky festou-noz a špecializované vydavateľstvá ako Tara alebo Temple Records; ale že sú to predovšetkým ľudia a ich láska k tejto muzike. Práve ich vzťah umožnil, že táto v podstate ľudová hudba nezostala v muzikologických skanzenoch, ale rozletela sa do sveta a dnes žije vlastným životom. To sú tie paradoxy, o ktorých hovorí šéfredaktor Irish Music Magazin Seán Laffey: "Vo veku mobilných telefónov je upokojujúce, že veľkomestá stále poskytujú dostatok priestoru pre ľudovú hudbu. Tradícia je v dobrých rukách." Dnešná keltská hudba má už aj hip-hopové a drum' n' bassové výhonky, sú to aj zdanlivo nepravdepodobné zoskupenia typu Afro Celt Sound System a výstupy na miesta, ktoré už iní marketingoví mágovia označili nálepkou world music. Škoda, že v publikácii nezostalo miesto pre také legendy, akými sú nesporne britskí Steeleye Span, francúzski Malicorne alebo legendárna watersonovsko-carthyovská folková dynastia. Ale aj bez nich si vďaka Moravčíkovej knižke môže trochu zvedavejší čitateľ/poslucháč urobiť poznávací výlet k neznámym hudobným územiam a do nových priehradiek lepších obchodov s cédečkami. A ak sa vám nebude chcieť experimentovať, netrápte sa tým - s Enyou je život tiež celkom pekný.