Fotku U2 vydražili za 12.000 eur

Dublin 15. decembra (TASR) - Podpísanú fotografiu írskej skupiny U2 z roku 1982 vydražili v utorok v Dubline za 12.000 eur (465.000 Sk).

15. dec 2004 o 3:19 TASR

Čiernobiela snímka so zadumanými členmi kapely na trávnatom poli nebola doteraz vystavená alebo distribuovaná na verejnosti. Jej autorom je holandský fotograf Anton Corbijn, ktorý má "na svedomí" aj obaly ich najvydarenejších albumov The Joshua Tree a Achtung Baby. Fotografia vznikla vo Švédsku rok predtým, ako sa U2 dostali po prvý raz do prvej desiatky britskej hitparády so singlom New Yearďs Day.

Očakávalo sa, že fotografia vynesie 6000 až 10.000 eur, takže aukčný dom James Adam & Sons vyjadril s dražbou spokojnosť. Meno nového majiteľ fotky nezverejnili.