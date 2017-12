Sladké večery v Stoke sa ešte nekončia?

"Nás zbúrajú a postavia tu národné akvárium aj za vaše peniaze dievčatá a chlapci," varuje v novej pesničke Sladké večery v Stoke skupina Živé kvety. Z rozostavaného betónového sarkofágu pri brehu Dunaja v Bratislave, ktorý mal byť Národným divadlom, ...

16. dec 2004 o 9:15 Oliver Rehák

"Nás zbúrajú a postavia tu národné akvárium aj za vaše peniaze dievčatá a chlapci," varuje v novej pesničke Sladké večery v Stoke skupina Živé kvety. Z rozostavaného betónového sarkofágu pri brehu Dunaja v Bratislave, ktorý mal byť Národným divadlom, bude síce nakoniec súkromné kongresové centrum, no priestory neďaleko stojaceho alternatívneho divadla Stoka zrejme majú svoje dni zrátané. Menšinová kultúra je však omnoho životaschopnejšia než štátne predstavy o nej.

Divadlo fungujúce v núdzovom režime pripravuje premiéru novej hry. Herečka Lucia Piussi je zároveň speváčkou a spolu s gitaristom Petrom Bálikom, redaktorom denníka SME, autorkou hudby a textov pre spoločnú skupinu Živé kvety. Stoka bola dlhé roky aj ich domovskou scénou. A tak nečudo, že jej osudy skloňujú v pesničkách z tretieho albumu Na mojej ulici, ktorý nedávno vyšiel vo vydavateľstve Slnko records.

"S prostredím Stoky žijeme. Začali sme tam koncertovať. Najskôr priamo v krčme, lebo nechodilo veľa ľudí," spomína Piussi. "Tam však musí človek povedať veci naplno, inak nemá šancu strhnúť ostatných, a môže to rovno zabaliť." Nový album prináša doteraz najotvorenejšie texty, hudba v porovnaní s predchádzajúcimi nahrávkami skupiny prekvapí punkovým nábojom a zvukom. Nečakanou novinkou je aj prvá coververzia - symbolicky sa ňou stala pesnička Zhnité kvety, ktorá má v origináli názov Dead Flowers a pochádza od Rolling Stones.

Živé kvety existujú už desať rokov. Dlho boli len zakríknutou lokálnou skupinou, no v posledných dvoch rokoch odrazu nahrali hneď dva albumy. A hoci iba pred niekoľkými dňami pokrstili spomínanú nahrávku Na mojej ulici, už majú viacero nových skladieb.

Speváčka má na to jasné vysvetlenie: "Predtým sme veľmi túžili robiť priamočiare pesničky, ale nejako to nešlo. Jedného dňa sme skupinu rozpustili a zostali len traja. Keď k nám prišla bubeníčka Agnes Lovecká, odrazu to začalo fungovať, hudobne aj ľudsky. Odrazu sme boli schopní sa otvoriť."

V poslednom čase Živým kvetom pribúdajú koncerty po celom Slovensku, záujem začali prejavovať aj české kluby. Koncert, ktorý sa uskutoční dnes o 20.00 h v Klube za zrkadlom v Bratislave, bude trochu špecifický. V premiére sa na ňom premietne už druhý videoklip k pesničke Nikto ti nepovie, ktorý pre skupinu nakrútila filmárka Zuzana Piussi, speváčkina sestra.