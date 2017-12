Kráľovna soulu A. Franklinová bude spievať britskej kráľovnej Alžbete II.

Detroit 14. decembra (TASR) - Americká speváčka Aretha Franklinová označovaná za kráľovnú soulu bude 3. júna 2002 vystupovať pri príležitosti 50. výročia vládnutia britskej kráľovnej Alžbety II.

Šesťdesiatročná stálica soulovej hudby zaspieva v záhradách Buckinghamského paláca pred 15.000 pozvanými hosťami štyri alebo päť pesničiek zo svojho bohatého repertoáru.

"Je to skvelé pozvanie a považujem ho za príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život," uviedla Franklinová.

Celé podujatie bude vysielať britská rozhlasová a televízna stanica BBC.

Franklinová sa preslávila zbierkou úspešných platní, ktoré nahrala v 60. a 70. rokoch. Medzi jej hity patria skladby ako napríklad Respect a Do Right Woman, Do Right Man.

Rodáčka z Detroitu je zároveň prvou ženou - interpretkou, ktorá bola uvedená do Dvorany slávy rockďnďrollu. Počas svojej úspešnej kariéry získala 15 hudobných cien Grammy Awards, vrátane Grammy Legend Award a ceny Grammy za celoživotný prínos k hudbe - Grammy Lifetime Achievement Award.

Stále aktívna speváčka vystupovala aj pri príležitosti inaugurácie bývalého amerického prezidenta Billa Clintona v roku 1993.

