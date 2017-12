Soulová hviezda James Brown je po operácii rakoviny prostaty opäť doma

Los Angeles 16. decembra (TASR) - James Brown, americký "krstný otec soulu", je po operácii rakoviny prostaty opäť doma.

16. dec 2004 o 11:30 TASR

Chirurgický zákrok bol úspešný, informoval spevákov ošetrujúci lekár James Bennett v stredu v Atlante. Podľa internetovej služby E!Online spevák teraz bude mať trojtýždňovú pauzu na zotavenie.

Brown absolvoval úspešné turné po Kanade, keď sa dozvedel diagnózu. "V mojom živote som sa porátal s mnohými vecami. Prekonám aj toto," objasnil uplynulý piatok 71-ročný umelec, ku ktorého hitom známym po celom svete patria Sex Machine a I Feel Good.

Podľa televíznej stanice MTV napriek ochoreniu pokračujú prípravy Brownovho svetového turné, ktorého ho zavedie začiatkom roka 2005 do Ázie a Austrálie.

V januári sa objaví na pultoch kníhkupectiev v USA Brownova autobiografia I Feel Good: A Memoir of a Life of Soul. Na február má naplánované vydanie nového singlu spolu so skupinou Black Eyed Peas.