Labuda mladší získal Zlatý meniskus za najväčší "nárt"

Bratislava 16. decembra (TASR) - V znamení tanca, irónie a najmä humoru sa aj tohto roku niesol tretí ročník odovzdávania "tanečných" cien Zlatý meniskus.

16. dec 2004 o 13:26 TASR

Tie udeľuje v rôznych kategóriách a netradičných disciplínach "tajná porota na čele s tajným predsedom poroty" za tanečné počiny roka. Tohto roku si tak napríklad Zlatý meniskus za najväčší "nárt" (priehlavok) odniesol herec Marián Labuda mladší. "Zdedil som ho po mojej mamičke, ktorá bola baletka-tanečnica," vysvetlil neskôr Labuda mladší, ktorý sa počas večera blysol aj v jednom tanečnom, no nie baletnom čísle. V kategórii Tanečný pokus zasa zvíťazila Zuzana Marošová, ktorá získala Zlatý meniskus s mottom Menej je niekedy viac. "Pri skúškach predstavenia Hriešny tanec som chcela robiť všetko tak dokonale, že som sa na to pýtala všetkých dookola. Tak som to prešpekulovala, že Gonzo mi stále hovoril, Zuza menej je viac," smiala sa Marošová. V programe večera nechýbal originálny tanečný program, v ktorom sa objavilo aj niekoľko známych tvárí, ako napríklad Janko Dubnička, Soňa Norisová či Zuzana Šebová. Moderátori a zároveň "tajná porota" - tanečníci známi ako Gonzo (Peter Vaško) a Lajla (Laco Cmorej) dokázali, že v pichľavom humore sú majstri a vystreliť si vedia nielen z iných, ale i zo seba. Aj záver programu sa totiž niesol v duchu paródie na známu reality šou a obidvaja moderátori sa tak začali ospravedlňovať navzájom. "Prepáč, že som vyhodila práve teba, ale dúfam, že budeme aj naďalej kamarátky," objímali sa na pódiu a prítomné publikum vybuchovalo v salvy smiechu. "Snažíme sa oceniť nie to, v čom je človek výnimočný, ale to, čo nedokáže a trošku vtipne to celé podať. Výkony, o ktorých sa zmieňujeme samozrejme vo veľa prípadoch nie sú až také zlé, ako ich podávame. Ide o to, vniesť humor, uvoľnenie a trochu irónie do dnešných ťažkých dní," hovorí Gonzo, ktorý si spolu s kolegom opäť dali záležať aj na nápaditých kostýmoch. Tie zvolili aj niektoré známe tváre, ako napríklad herečka Jana Hubinská, ktorá prišla vďaka čiernej parochni zamaskovaná na nepoznanie.