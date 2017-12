Tragikomédia Sideways je po dnešku hlavným favoritom na Oscara

16. dec 2004 o 22:35 TASR

Los Angeles 16. decembra (TASR) - Tragikomédia Sideways režiséra Alexandra Payna si dnes upevnila postavenie favorita pred udeľovaním prestížnych ocenení Oscar americkej filmovej akadémie.

Po siedmich nomináciách na Zlatý glóbus, ktoré pred niekoľkými dňami získala od Združenia zahraničných filmových novinárov akreditovaných v Hollywoode, získala tentoraz dokonca osem nominácií na ocenenie Criticsď Choice Award, ktoré bude asociácia filmových kritikov Broadcast Film Critics Association udeľovať už po desiaty raz.

Sedem nominácií na toto ocenenie získal portrét tvorcu Petra Pana J.M.Barrieho pod názvom Finding Neverland, šesť biografia Howarda Hughesa The Aviator, ktorú nakrútil Martin Scorsese.

Ďalšími filmami s nomináciami v kategórii najlepší film sú aj z našich kín známe snímky Collateral a Večný svit nepoškvrnenej mysle (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), príbeh o genocíde na čiernom kontinente Hotel Rwanda, snímka Kinsey, sága z boxerského prostredia Million Dollar Baby, filmová adaptácia muzikálu Andrew Lloyd Webbera The Phantom of the Opera a biografia nedávno zosnulého Raya Charlesa s jednoduchým názvom Ray.