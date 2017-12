ViedeŇ

HUDBA

17. dec 2004 o 0:00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

17. 12. Red Hot Pods o 21.00

18. 12. Sister Stanton Sydner & Original Storyville Jazzband o 21.00

22. 12. Elly Wright's Gospel-Night o 21.00

23. 12. Barrehouse Jazzband o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 18. 12. Dobrek Brasil o 21.00

21. - 24.12. Sultnas of Swing o 21.00

Konzerthaus, Lothringerstrasse 20

17. 12. Maria Serrano: FlamenTango o 19.30

20. 12. Swining Christmas: Gerhard Aflenzer & his Broadway Big Band o 19.30

21. 12. Andy Lee Lang: Rockin' Christmas o 19.30

23. 12. Vianočný koncert donských kozákov o 19.30

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

18. 12. G. Hauptmann: Pred východom slnka o 19.00 - premiéra

19. 12. G. Hauptmann: Pred východom slnka o 19.00

20. 12. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

21. 12. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

23. 12. Bratia Grimmovci: O Janíčkovi a Marienke o 15.00, 18.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

18. 12. Moliére: Zdravý nemocný o 19.30

19. 12. B. Brecht: Trojgrošová opera o 20.00

20. - 22. 12. A. Gmeyner: Automatický bufet o 19.30

23. 12. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

VYBRANÉ VYSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

od 17. 12. Alex Katz

do 28. 3. 2005 Marc Chagall. Biblické mýty

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 9. 1. 2005 Henri Cartier-Bresson

Hofmobilendepot, Viedenské múzeum nábytku, Andreasgasse 7

do 9. 1. 2005 Bauhaus - mobiliár (prehliadka legendy)

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 2. 1. 2005 Tamara de Lempicka - femme fatale art deca

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 9. 1. 2005 Cecil Beaton. Portréty

Rakúske divadelné múzeum, nám. Lobkowitzplatz 2

do 16. 1. 2005 Hans Moser

do 20. 2. 2005 Viedenské striebro

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 30. 1. 2005 Alexander Rodčenko. Moskva

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 31. 1. 2005 Schiele - krajinky

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 20. 2. 2005 Klasicizmus a biedermeier

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. 2005 Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

Rubens vo Viedni - 3 múzeá - 100 obrazov

do 27. 2. 2005

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, nám. Schillerplatz 3

Viedenské vianočné trhy

do 19. 12. Umelecké a remeselné trhy Am Hof (Am Hof), pia, so 10.00 - 19.00, ne 10.00 - 18.00

do 23. 12. Staroviedenské vianočné trhy (Freyung), denne 9.30 - 19.30

do 23. 12. Vianočná dedina na zámku Belvedere (Prinz-Eugen-Strasse 27), denne od 11.00 - 21.00

do 23. 12. Vianočné umelecké trhy pred kostolom Karlskirche (nam. Karlsplatz), denne 12 - 20

do 23. 12. Vianočné trhy na Spittelbergu (Spittelberg), po - pia 15.00 - 21.00

so, ne 10.00 - 21.00

do 24. 12. Čaro adventu na Radničnom nám. (Rathausplatz), denne 9.00 - 21.00 , 24. 12. do 17.00

do 24. 12. Vianočná dedina Unicampus (Alser Strasse 4), denne 13.00 - 22.00

do 26. 12. Kultúrne a vianočné trhy pred zámkom Schönbrunn, denne 10.00 - 20.30, 24. 12. do 16.00 , 25. a 26.12. do 18.00

Spevácke zbory z celého sveta slávia advent Koncerty na najbližší víkend

l Piatok 17. december

17.00 - 17.30 Schubertov

viedenský súbor

17.30 - 18.00 Coro Polifonico

"Altum S. Mariae",

Santa Marie

19.00 - 19.30 Coro Antonio Salieri

l Sobota 18. december

16.00 - 16.30 a capellový

zbor Donaufeld

17.00 - 17.30 The West

Virginia University Choir

18.30 - 19.00 Associazione Corale "Laudesi Umbri"

l Nedeľa 19. december

15.30 - 16.00 Generations

Rohrdorf

16.30 - 17.00 Corale Polifonica

Lenola

17.00 - 17.30 Viedenský

BOKU-CHOR

Aj tento rok sa na viedenskej radnici predstavujú so svojím programom zbory z celého sveta. Koncerty sa uskutočňujú počas adventných víkendov od piatku do nedele vždy od 15.30 do 19.30 až do 24. decembra.

Predvianočnú náladu šíri až okolo 100 zborových ansámblov z celej Európy a zo zámoria, ako napríklad Graham High School Chorale Ansambel zo severnej Karolíny, Associazione Polifonica Corale Duomo z Talianska, Coral San Pedro Txiki Abesbatza zo Španielska a mnohé ďalšie.

Program je pripravený i pre najmenších návštevníkov - od piatku do nedele o 14.00 a 14.45 prebiehajú predstavenia gašparkovského divadla Kasperltheater v slávnostnej sále radnice mesta Viedeň. Každý večer zaznieva na Radničnom námestí pred vianočným stromčekom od 20.00 do 20.30 adventné trúbenie z veže. Ponúkané adventné koncerty, ako i predstavenia pre deti sú prístupné zdarma.

Badmintonský kabinet bol najdrahší

Koncom minulého týždňa sa v Londýne uskutočnila významná aukcia európskeho nábytku a skulptúr. Badmintonský kabinet bol vydražený ako najdrahší kus nábytku všetkých čias za neuveriteľných 19 045 250 libier. Riaditeľ viedenského Múzea Lichtensteinovcov Dr. Johann Kräftner získal tento florentský majstrovský kúsok v poverení kniežaťa Hans-Adama II. von Lichtenstein pre nové múzeum v rakúskej metropole.

"Badmitonský kabinet sa stane centrom našej zbierky asi 15 pietradurových diel. V našich nových priestoroch galérie plánujeme vôkol kabinetu vytvoriť umeleckú komoru, ktorá bude zahŕňať maľby zo 17. storočia z našej zbierky," hovorí riaditeľ Múzea Lichtensteinovcov.

Badmintonský kabinet je vyrobený zo slonoviny a bronzu s pietradurovým zdobením. Jeho výrobu zadal v roku 1726 Angličan Henry Somerset, tretí vojvoda z Beaufortu. Majstrovský kus nábytku bol vyrobený vo Florencii. So svojou výškou 3,80 a šírkou 2,30 metra predstavuje najmonumentálnejšie florentské umelecké dielo tohto obdobia. Badmintonský kabinet bude vystavený na jar 2005 v Múzeu Lichtensteinovcov na Fürstengasse 1.

Motorky, harleye i skútre sa ocitli na šikmej ploche Pre priaznivcov motoriek je určená výstava v Technickom múzeu Viedeň s názvom Šikmá plocha. Expozícia je venovaná histórii motorky z pohľadu každodenného života od jej role lacného dopravného prostriedku povojnového obdobia až po viac-menej luxusné kúsky.

Výstava je venovaná technickému vývoju motocykla a jeho významovej premene od roku 1945 až po súčasnosť. Od dopravného prostriedku, ktorý bol počas 50-tych rokov zatlačený automobilom do úzadia, cez úpadok motocyklového priemyslu v Európe počas 60-tych rokov až po novodefinované postavenie motocykla po nástupe japonských mašín na európsky trh. Avšak nielen automobil ohrozoval v polovici 50-tych rokov postavenie motorky, ale i nová móda, ktorá prišla z Talianska - skúter. Tento kultový objekt v nezmenenej podobe prežil až do dnešných dní.

Návštevníci uvidia zaujímavé objekty, ako i popredné osobnosti rakúskeho pretekárskeho športu. Napríklad legendárneho Ruperta Hollausa, Martina Schneeweissa či Fritza Dirtla, ale i motorkárskych bojovníkov a ich hightech-mašiny na tratiach, ako napr. Rallye Dakar.

K povojnovej motocyklovej histórii patria, samozrejme, aj mýty ako Easy Rider 60-tych rokov, gangy Mods a Rocker, ale aj obyčajní motorkári, ktorí si počas víkendov vyrazia na svojej dvojkolesovej mašine za slobodou.

Výstava Šikmá plocha je prístupná v Technickom múzeu na Mariahilfer Strasse 212 pondelok až piatok od 9.00 do 18.00, cez víkendy a sviatky od 10.00 do 18.00. Základné vstupné stojí 8 eur.

FOTO - TECHNICKÉ MÚZEUM VIEDEŇ

Výtvarné umenie ako vianočný darček

Výber vianočných darčekov nám spôsobuje každoročne čoraz viac problémov. Ak sa rozhodnete darovať niečo jedinečné k Vianociam, môžete zájsť napríklad do viedenskej Gartenvilly na ulici Albertgasse 33. Nájdete tu skutočné unikáty, ktoré vznikli v rámci projektu unik.at v spolupráci s významnými rakúskymi umelcami.

Popri grafikách, akryloch, olejomaľbách a objektoch so skla od renomovaných umelcov sú v príjemnom prostredí Gartenvilly vystavené i predmety z keramiky, dreva a sviečky. Všetky tieto ručne vyrobené umelecké kúsky možno zakúpiť za dostupnú cenu. Výťažok z projektu unik.at bude venovaný na zabezpečenie stálych pracovných miest pre postihnutých ľudí.

Každý štvrtok od 10.00 do 19.00 môžu záujemcovia v rámci tzv. dňa open-house zájsť i do ateliérov, kde tieto umelecké a remeselné diela vznikli. V tento deň sa môžu osobne zoznámiť s angažovanými umelcami a ľuďmi, ktorí stoja za celým projektom.