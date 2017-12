Grammy za celoživotné dielo dostanú aj Count Basie a Joni Mitchellová

14. dec 2001 o 18:22 TASR

Los Angeles 14. decembra (TASR) - Mená kandidátov na prestížne hudobné ceny Grammy, ktorých odovzdávanie sa uskutoční 27. februára 2002 v Staples Center v Los Angeles, budú známe až v prvých dňoch budúceho roku, niektoré z laureátskych mien prenikli však na verejnosť už teraz.

Grammy za celoživotné dielo udelia koncom februára Countovi Basiemu, Perrymu Comovi, Rosemary Clooneyovej, Alovi Greenovi a Joni Mitchellovej.

Count Basie je považovaný za jedného z velikánov swingovej éry. Zanechal mimoriadne umelecké dedičstvo nielen ako kapelník a dirigent, ale predovšetkým ako skladateľ a pianista. Spolupracoval s najväčšími hviezdami jazzovej scény a doteraz získal deväť Grammy Awards.

Perry Como, ktorý navždy odišiel v tomto roku, patril medzi veľké osobnosti populárnej hudby. Na vrchole kariéry bol v 50. rokoch. Patril medzi prvých laureátov Grammy, ale toto ocenenie získal potom ešte niekoľkokrát.

Rosemary Clooneyová strávila asi polstoročie na koncertnej scéne. Spolupracovala s velikánmi džezu, Benny Goodmanom, Dukom Ellingtonom, ale spievala aj s Bingom Crosbym. Iba pred dvoma rokmi sa zaradila medzi "nesmrteľné" osobnosti Grammy vďaka albumu Hey There.

Al Green patril medzi populárnych interpretov soulu 70. rokov. Aj on sa pred dvoma rokmi stal jedným z "nesmrteľných" laureátov Grammy, a to vďaka albumu Letďs Stay Together.

Folková pesničkárka kanadského pôvodu Joni Mitchellová je päťnásobnou nositeľkou Grammy. Od druhej polovice 60. rokov patrí medzi výrazné osobnosti americkej folkovej scény. Medzi nesmrteľné osobnosti Grammy sa dostala v roku 1999 vďaka albumu Blue.

Ďalšie ceny za celoživotný prínos k rozvoju žánru udelia producentovi a zvukovému režisérovi Tomovi Dowdovi, ktorý má značnú zásluhu na mnohých tituloch takých hviezd hudobného neba ako Eric Clapton, John Coltrane, Aretha Franklinová alebo Ray Charles. Rovnakého ocenenia sa dostane aj najslávnejšiemu diskdžokejovi rockandrollovej éry Alanovi Freedovi.

V priebehu troch týždňov by k uvedeným menám mali pribudnúť mená kandidátov na Grammy Award vo všetkých kategóriách, spomedzi ktorých vzídu koncom februára (staro)noví majitelia malých gramofónikov.