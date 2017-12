Galéria Uffizi vo Florencii predstaví svoje dlho ukrývané zbierky

14. dec 2001 o 18:27 TASR

Florencia 14. decembra (TASR) - Dlho ukrývané poklady z depozitu galérie Uffizi, ktorá má najlepšiu zbierku talianskej renesančnej maľby, budú od soboty po prvý raz vo Florencii vystavené pre všetkých milovníkov umenia.

Výstava s názvom Never Seen (Nikdy nevidené) pozostáva z 50 umeleckých diel, na ktoré doteraz sadal prach v depozitároch. Medzi vystavenými prácami bude napríklad Flagellazione (Flagelantstvo) od Sandra Boticelliho a Venere e Cupido (Venuša a Cupido) od Tiziana. Medzi vystavenými pokladmi nebudú chýbať ani práce z dielne Tintoretta, Filippina Lippiho a ďalších slávnych talianskych renesančných maliarov.

Galéria Uffizi je po Vatikáne najnavštevovanejším miestom v Taliansku. V jej zbierke je asi 4500 diel, z nich je približne 2500 ukrytých pred očami milovníkov umenia v depozitároch.

Výstava Never Seen je prístupná zdarma. Je inštalovaná oproti budove Uffizi a potrvá do 3. marca.