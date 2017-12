Do finále Slovensko hľadá SuperStar postúpili Tomeček a Mikla

18. dec 2004 o 3:21 TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - Gymnazista Samuel Tomeček z Bratislavy a 23-ročný Róbert Mikla zo Žiaru nad Hronom sa v piatok večer stali prvou dvojicou, ktorá postúpila do finále súťaže Slovensko hľadá SuperStar.

Táto pánska dvojica získala po predstavení prvej semifinálovej desiatky najviac diváckych hlasov. Mikla získal vyše 29 tisíc hlasov, absolútnym víťazom večera bol 18-ročný študent Samuel, ktorý dostal 52 665 hlasov.

Vizážou úplne odlišné typy mužov stratili evidentne po vyhlásení výsledkov dych. Dlhovlasý Samuel, ktorého prejav vyzdvihla aj štvorčlenná porota, mal "ľadové ruky" ešte zopár minút po skončení programu. "Nečakal som to, naozaj. A už určite nie v takomto pomere," povedal absolútny víťaz večera, ktorého favoritom bol nakoniec nepostupujúci Adam Ďurica. "Ja sa určite za absolútneho víťaza nepovažujem, pretože som podľa mňa nepodal až taký dobrý výkon," dodal s úsmevom gymnazista, ktorý sa na rozdiel od ostatných súťažiacich vizážou takmer vôbec nezmenil. "Nechcel som sa dať zmeniť. Bol som sa síce trochu ostrihať, ale iba mierne, aby to vyzeralo upravenejšie," dodal.

Mikla si pri vyhlasovaní výsledkov dokonca chvíľu myslel, že skončil na siedmom mieste. "Dych som stratil rozhodne. Bol to šok. My sme si mysleli, že bude vyhlásený posledný súťažiaci a prví dvaja," povedal. Favoritov si vraj netipoval, no s "kolegom" Samom si dobre rozumejú a oceňuje aj jeho hlas a prejav. "Adam by mi nevadil tiež. A baby? Ja milujem, keď žena spieva," poznamenal s úsmevom.

Prvá desiatka zo semifinálovej päťdesiatky dostala v piatok večer spolu 203 752 hlasov.