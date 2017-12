Harrison Ford si zahrá amerického generála v prvom filme o vojne v Iraku

18. dec 2004 o 14:42 TASR

Los Angeles 18. decembra (TASR) - Harrison Ford, predstaviteľ titulnej postavy filmovej trilógie o Indianovi Jonesovi a hlavnej postavy akčného trileru Air Force, stvárni generála americkej armády v prvej hollywoodskej produkcii o vojne v Iraku.

Ako informovala v piatok miestneho času spoločnosť Universal Pictures v Los Angeles, pripravuje sfilmovanie ešte nezverejnenej knihy No True Glory: The Battle for Fallujah z pera niekdajšieho príslušníka námornej pechoty Binga Westa, ktorá sa na knižnom trhu objaví v máji.

Autor literárnej predlohy pracuje teraz spoločne so synom Owenom, ktorý takisto bojoval v Iraku, na scenári filmu, prezentujúceho vojnu z pohľadu vojakov, velenia ozbrojených síl a politikov.

Podľa odborného magazínu Variety stvárni Harrison Ford pri realizácii tohto projektu postavu generála Jamesa Mattisa, pod velením ktorého sa vlani na jar uskutočnila americká ofenzíva na baštu irackého odporu - mesto Fallúdža.