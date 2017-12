Filharmonický zbor odcestoval do Talianska a Izraelu, vráti sa až na Štedrý deň

18. dec 2004 o 17:00 TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - Tri koncerty s orchestrom Artura Toscaniniho a svetovým dirigentom Lorinom Maazelom čakajú členov Slovenského filharmonického zboru, ktorí dnes odcestovali na umelecký zájazd do Talianska a Izraela.

Počas svojej poslednej tohtoročnej cesty uvedú 9. symfóniu d mol Ludwiga van Beethovena s legendárnou Ódou na radosť na slová Friedricha Schillera. Prvý koncert zaznie v pondelok 20. decembra v talianskom starobylom univerzitnom meste Bologna. Po koncerte sa slovenská zborová jednotka vydá na cestu do Izraela. Prvý zájazd do tejto krajiny absolvovali členovia zboru v roku 1997. Pred siedmimi rokmi filharmonický zbor spolupracoval s Izraelskou filharmóniou a dirigentmi Kurtom Masurom a Antoniom Pappanom. V utorok 21. decembra budú koncertovať v Dávidovom meste Betleheme priamo v Kostole narodenia. Zájazd zavŕši vystúpenie v slávnom meste Jeruzalem v stredu 22. decembra. Koncerty v Izraeli budú zaznamenané a odvysielané v rámci mierového posolstva. Slovenský filharmonický zbor pricestuje do Bratislavy po náročnom, ale inšpiratívnom zájazde na Štedrý deň.