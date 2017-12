Olasová: Mám dojem, že sa mi to sníva

Bratislava 19. decembra (TASR) - Muzikálová herečka Karin Olasová sa v sobotu večer stala absolútnou víťazkou reality šou TV JOJ Dievča za milión.

19. dec 2004 o 15:26 TASR

Dvadsaťosemročná Olasová zvíťazila na základe hlasovania divákov s 50,9 percentami hlasov a získala tak zmluvu a miliónový kontrakt s televíziou JOJ. "Stále tomu neverím a mám dojem, že sa mi to len sníva," netajila svoje pocity bezprostredne po získaní titulu "vyvolenej" či Dievčaťa za milión. Tréma ju neobišla ani počas posledného finálového večera a pri vyhlásení svojho mena sa neubránila dojatiu. "V prvom okamihu mi napadlo, že či som si to zaslúžila. Myslím si, že je to aj otázkou šťastia. Samozrejme aj priazne divákov, ale výsledky boli naozaj veľmi tesné," povedala Olasová, ktorá by víťazstvo dopriala aj favoritke a druhej superfinalistke Michaele Suríniovej či všetkých ostatným finalistkám. Nová tvár TV JOJ sa už v minulosti netajila, že by rada moderovala reláciu z prostredia, v ktorom sa ako muzikálová herečka pohybovala. "Je to relatívne, akú reláciu by som chcela robiť. Ja som vôbec šťastná, že som dostala túto možnosť. To čo by som vedela robiť, sú oblasti, v ktorých sa pohybujem. Politiku určite nie, pretože to by som musela veľmi veľa doháňať," poznamenala.

Úsmev na tvári nestrácala po vyhlásení výsledkov Michaela Suríniová. "Je to asi ťažko uveriteľné, ale som šťastná. Všetok stres je preč a výsledok bol veľmi tesný. Bolo to také tesné, že ja som podľa mňa neprehrala. Karin držím palce. Bola moja favoritka," vyhlásila bezprostredne po superfinále. Michaela si chce po súťaži v prvom rade oddýchnuť a potom pracovať. "A kde, to sa nechajte prekvapiť," neprezradila viac detailov. SR vydáva k správe fotomateriál i zvukový záznam.