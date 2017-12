Keď sú Vianoce, pozeráme televíziu

20. dec 2004 o 12:00 (hr)

Slovensko sa počas vianočných sviatkov stáva krajinou televíznych maniakov. Bez televízie si sviatky nevedia predstaviť takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenska a väčšina chce vidieť osvedčenú filmovú klasiku - najpopulárnejšia je rozprávka Tri oriešky pre popolušku. Šport či filmové trháky cez sviatky až tak nelákajú. Väčšina je tiež presvedčená, že na vianočnú obrazovku nepatrí ani násilie.

Vianočný prejav prezidenta naši diváci mať nemusia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v jedenástich krajinách Európy urobila na vzorke 4950 respondentov (450 respondentov v každej krajine) spoločnosť UPC. Na Slovensku ho urobila spoločnosť Opinion Window.

Podľa mediálneho analytika Andreja Školkaya na trávenie Vianoc pred televízorom nás naučil najmä minulý režim. "Keďže televízia sa počas komunizmu snažila ponúkať cez sviatky to najlepšie, čo sa dalo, tradícia pretrvala v ponuke televízií a v očakávaniach divákov." Podľa Školkaya to súviselo so snahou odlákať ľudí od návštevy kostola.

Na čele desiatky najžiadanejších filmov na Slovensku je klasická česká rozprávka - Tri oriešky pre Popolušku, nasleduje ruský Mrázik, film S tebou mně baví svět a Pyšná princezná. "Klasika nás oslobodzuje od komerčných nánosov umenia, je čistá, je zárukou a divák - aspoň na Vianoce - sa intuitívne nechce dať urážať podpásovou produkciou," vysvetľuje záujem o klasiku psychologička Eva Jaššová.