Nie som hviezda, žijem normálne

Anna Maria Jopek (1970). Hudbu študovala na Akadémii múzických umení vo Varšave a na Manhattan School of New York. Jej spevácka kariéra nabrala tempa po tom, ako v roku 1996 reprezentovala Poľsko na festivale Eurovízia s pesničkou Ale jestem. Rovnomenné CD jej otvorilo dvere do sveta hudby, a tak to využila, a spieva to, čo má najradšej džez inšpirovaný poľskou ľudovou hudbou. Vo veku 32 rokov nahrala platňu so svetoznámym gitaristom Pat Methenym, ktorou získala mnoho ocenení v Poľsku, ale aj v zahraničí. Dnes spolupracuje s najlepšími poľskými džezmenmi. FOTO - ANNA-MARIE-JOPEK.COM