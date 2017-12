CD

nové CD na trhu

20. dec 2004 o 10:00 (peb, her)

Pavel J. Ryba, Mind the Step: Morally Topless

Hevhetia

"Je legálne použiť tento produkt ako: vianočnú dekoráciu, misku, tienidlo, náhradu za UFO, brnkátko, obal na vzduchový filter," už tieto slová v booklete naznačujú, že hudobníci zaň zodpovední sa neberú smrteľne vážne. Podobne voľne zaobchádzajú Pavel Jakub Ryba a jeho spoluhráči aj s hranicami džezu. Melodické basgitarové linky sa preplietajú so saxafónovými sólami Petra Venkrbca, nového člena Rybovej skupiny Mind the Step. Zvuk a spôsob, akým Ryba vyludzuje zo svojej bezpražcovky tóny, nemôže nepripomenúť legendárneho Jaca Pastoria (čo tu ešte evokuje prítomnosť hosťujúceho gitaristu Mika Sterna, ktorý s Pastoriom kedysi spolupracoval), no táto hudba vznikla v 21. storočí.

The Verve - This Is Music: The Singles 92 - 98

EMI 2004

Dnes už zaniknutá britská skupina The Verve sa svojím fanúšikom pripomína výberoch ich úspešných singlov, pochádzajúcich z ich troch radových albumov. Kolekcia od tejto britpopovej kapely s psychedelickým zvukom gitár v čele so spevákom Richardom Ashcroftom, ktorá sa presadila najmä vďaka hitu Bitter Sweet Symphony je doplnená o dve nové pesničky This Could Be My Moment a Monte Carlo.

Talking Heads - The Best of

Warner 2004

Talking Heads považujú za jednu z najvplyvnejších skupín boriacich hranice v popmusic. Newyorská kapela sa sformovala koncom 70. rokov a za krátky čas sa stala jednou z domovských skupín klubu CBGB. Vo svojej hudbe dokázala spojiť punk s funkom a soulom, africkými rytmami a avantgardným minimalizmom. Ich výberový album obsahuje všetko podstatné od ich prvého albumu, produkovaným Brianom Enom, až po ich rozlúčkový Naked z roku 1988. Pamätáte si ešte ich hity ako Once In A Liftime, Burning Down The House alebo Road To Nowhere?

Compay Segundo - Compay Compay Live

Dro East West 2004

Koncertný dvojdisk pripomína zosnulého kubánskeho speváka a gitaristu Compay Segunda, člena famózneho orchestra Buena Vista Social Club. Dvojalbum mapuje jeho neskorú hudobnú dráhu. Prvý disk je zostavený z jeho vystúpení po kluboch. Druhý disk už mapuje jeho kariéru, keď ho pre svet objavil americký hudobník Ray Cooder.