Kate Beckinsaleová pomýšľa na návrat do školských lavíc

Londýn 20. decembra (TASR) - Britská herečka Kate Beckinsaleová pomýšľa na návrat do školských lavíc.

20. dec 2004 o 9:07 TASR

"Ak by som mala príležitosť, vrátila by som sa naspäť na univerzitu. Mám 31 rokov a je teda najvyšší čas, aby som s tým niečo urobila. Nikdy som nedokončila štúdiá na univerzite a tak je to pre mňa neukončená záležitosť," uviedla herečka.

Beckinsaleová bola totiž študentkou univerzity v Oxforde, kde študovala francúzsku a ruskú literatúru. Školu však zanechala tesne pred skončením po tom, čo sa pre ňu stala prioritnejšia sľubná herecká kariéra.

Beckinsaleová má dcéru zo vzťahu s hercom Michaelom Sheenom. V apríli sa však vydala za režiséra Lena Wisemana. Účinkovala vo filmoch Van Helsing, či Pearl Harbour a zahrať by si mala v pokračovaní snímky Underworld, ktorú bude režírovať jej manžel.

1 mic žab