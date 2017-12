Pred 55 rokmi začalo svoju činnosť prvé profesionálne divadlo v Nitre

Nitra 20. decembra (TASR) - Pred 55. rokmi, dvadsiateho decembra 1949 sa v telocvični Telovýchovnej jednoty Sokol bývalého Národného domu v Nitre konalo spoločenské podujatie, ktoré sa do histórie mesta a jeho kultúrneho života zapísalo ako začiatok činnosti profesionálneho divadla v Nitre. Jeho oficiálny názov bol Krajové divadlo Nitra. Z jeho koreňov, tradícií a umeleckých základov vyrástlo dnešné popredné slovenské profesionálne Divadlo Andreja Bagara.

Popri príprave slávnostného programu s pomocou hosťujúcich bratislavských umelcov, nacvičoval v decembri 1949 malý súbor divadla prvú premiéru. Divadlo začínalo s jednou profesionálnou herečkou, absolventkou Štátneho konzervatória v Bratislave Máriou Pokornou-Štrbákovou a hŕstkou ochotníkov, ktorí prišli do Nitry z rôznych slovenských miest a obcí. Do súboru ich vybrala konkurzná komisia, ktorej predsedom bol Andrej Bagar. Prvým riaditeľom divadla sa stal dovtedajší režisér martinského divadla Martin Hollý. Do provizórneho, narýchlo upraveného hľadiska telocvične zavítali prví návštevníci divadla 14. januára 1950. Súbor sa predstavil premiérou veselohry slovenského dramatika Jána Skalku Kozie mlieko v réžii bratislavského herca, člena Národného divadla Ľudovíta Ozábala. Podľa dobových kritík mala komédia veľký úspech.

Za viac ako polstoročie existencie prešlo divadlo viacerými organizačnými zmenami. Dnes sídli v jednej z najmodernejších divadelných budov na Slovensku, v historickom centre Nitry na Svätoplukovom námestí. Divadlo, budované od začiatku ako zájazdové, si získalo priazeň divákov nielen v Nitre a okolí, ale i v ďalších slovenských mestách a v zahraničí. Každoročne sa v ňom konajú medzinárodné divadelné prehliadky, významné spoločenské a kultúrne podujatia. Od svojho vzniku uviedla dramaturgia divadla na jeho scéne vyše 360 premiér, herci odohrali v Nitre a na zájazdoch viac ako 14 tisíc predstavení, ktoré videlo asi 5,5 milióna divákov.