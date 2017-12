Mojsejová: Očakávame, že po reality show budeme mať konečne pokoj

Bratislava 20. decembra (TASR) - Mojsejovci - taký bude názov novej reality show TV Markíza, v ktorej sa môžu Slováci od 18 do 50 rokov uchádzať o dva ...

20. dec 2004 o 17:30 TASR

Bratislava 20. decembra (TASR) - Mojsejovci - taký bude názov novej reality show TV Markíza, v ktorej sa môžu Slováci od 18 do 50 rokov uchádzať o dva milióny od manželov Mojsejovcov.

Kontroverzný milionársky pár z Košíc dnes prišiel do Bratislavy, aby vysvetlil vznik tohto nápadu. "Námet dali sami ľudia, ktorí nám po tom, ako sme sa vzali a objavili v časopisoch, začali písať," povedal spevák Braňo Mojsej. Denne im podľa jeho slov prichádzalo okolo 20 listov s rôznymi požiadavkami. "Dôvody, ktoré v listoch opisujú, na čo im tie peniaze sú, nás tak prekvapili a zaskočili, až sme si povedali, že je to zaujímavé, ako Slovák, keď vidí pekný obrázok, chce prísť k peniazom a čo je ochotný pre to urobiť. Preto sme sa rozhodli, že áno dáme jednému, ale nech si rozumným spôsobom obháji, na čo mu tie peniaze sú," vyhlásil dnes Mojsej na tlačovej konferencii.

Detaily reality šou sú zatiaľ vo fáze finalizácie. Aký prínos očakávajú od celej show manželia? "My očakávame predovšetkým pokoj po tejto reality show. Dáme dva milióny korún a už nám určite nikto nenapíše," vyhlásila podnikateľka Nora Mojsejová a podotkla, že keď v budúcnosti vyhrajú "nejaké súdne spory", dajú polovičku a pôjdu do ďalšej reality show.

Castingy na súťažiacich začnú v januári, postupne sa uskutočnia v štyroch slovenských mestách. Prihlásiť sa môžu všetci občania SR vo veku od 18 do 50 rokov, ktorí si myslia, že sú schopní v priebehu niekoľkých týždňov zaujať Mojsejovcov, ale aj divákov TV Markíza. Finálové týždne reality show prebehnú priamo vo vile manželského páru, moderátorom bude Vilo Rozboril.