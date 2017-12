RECENZIA/FILM Peter Sellers: Nedokážete si predstaviť, aké ťažké je byť mnou!

21. dec 2004 o 12:00 MILOŠ ŠČEPKA

Život a smrť Petra Sellersa (The Life and Death of Peter Sellers) l USA - V. Brit. 2004 l 122 minút l Námet: Roger Lewis l Scenár: Christopher Markus, Stephen McFeely l Réžia: Stephen Hopkins l Kamera: Peter Levy l Hudba: Ray Davies, Richard Hartley l Hrajú: Geoffrey Rush, Charlize Theronová, Emily Watsonová a ďalší Napriek veľavravnému názvu je film Život a smrť Petra Sellersa nanajvýš nejednoznačný. Tým, ktorí nepoznajú Sellersov život a dielo, veľa nepovie. Možno sa im bude vidieť chaotický, nezmyselný. Nie je o biografických informáciách, ale o pocitoch. Nie je isté ani to, či ho vlastne možno považovať za film. Dielo vzniklo v produkcii HBO, a pretože premiéru malo na televíznej obrazovke, nemôže ašpirovať na Oscara. I napriek tomu, že ho uviedli na tohtoročnom festivale v Cannes a so slušným ohlasom ho premietajú aj vo Veľkej Británii. Zahraniční novinári akreditovaní v Hollywoode ho navrhli na svoju výročnú cenu Zlatý glóbus hneď v štyroch kategóriách - ako najlepší televízny film a za herecké výkony Geoffreya Rusha, Charlize Theronovej i Emily Watsonovej. Režisér Stephen Hopkins sa etabloval ako zručný tvorca filmových či televíznych hororov, neskôr prešiel k trilerom a sci-fi. Film o Sellersovi však nakrútil takmer úplne bez napätia, akoby atraktívnosť témy a herecké obsadenie boli samospasiteľné. Množstvo slávnych filmových hviezd, ktoré hrajú iné slávne filmové hviezdy, ako aj téma prilákajú pozornosť filmových fanúšikov. Im sú určené desiatky parafráz Sellersových filmov, podávané ako "zábery z nakrúcania". Akoby mimochodom, bez komentára vidíme vznik mnohých, dnes už legendárnych gagov. Mnoho výjavov z umelcovho života ostáva bez vysvetlenia či aspoň naznačenia motivácie. Hoci majú racionálne jadro, film ich podáva ako bizarné, absurdné, niekedy až surrealisticky poetické obrázky. Sellers je vykreslený ako rozmaznané dieťa despotickej matky, neskôr obeť rafinovaných šarlatánov a ziskuchtivých filmárov. Jeho životný príbeh vyskladaný striedavo z triumfov a prehier, akoby smeroval odnikiaľ nikam. Strieda rôznorodé techniky - film o filme, výpovede hercov o stvárňovaných postavách, patinované kvázidokumentárne sekvencie. Najťažšiu úlohu dostal Geoffrey Rush: zahrať umelca, ktorý v súkromí nebol ničím. Sám o sebe tvrdil, že nemá osobnosť, že jediný charakter, akým disponuje, je vždy ten z aktuálneho filmu. Tak tvorcovia vysvetľujú jeho geniálnu komiku, dokonalé charakterové herectvo, aj absolútne a stále zlyhávanie v osobnom živote. Rush hrá vynikajúco, no oveľa atraktívnejšie a silnejšie sú charaktery jeho manželiek (milujúca a trpiaca Anne - Emily Watsonová, plytká a naivná Britt Eklandová - Charlize Theronová). Možno práve nejednoznačnosť v prístupe a hodnotení titulnej postavy, spolu s neurotizujúcou formou, zámerne občas prekračujúcou hranice vkusu (ako ich prekračoval Sellers), zapríčiňujú rozpačité prijímanie filmu. Napriek skvelým hereckým výkonom a dôvtipným inscenačným nápadom vzbudzuje film predovšetkým chuť pozrieť si - skvelé Sellersove filmy!