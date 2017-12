Herečka Milla Jovovichová bude v pokračovaní hororu Resident Evil čeliť zombies a mutantom

PRAHA - Hladní zombies, bleskurýchli mutanti a boj na život a na smrť v meste mŕtvych sú obsahom populárnej snímky Resident Evil, ktorej pokračovanie s podtitulom Apokalypsa sa v českých kinách objaví od 6. januára. V ňom hrá hlavnú úlohu Milla Jovovicho

21. dec 2004 o 10:15

vá, známa aj z filmov Návrat do Modrej lagúny, Piaty element či Johanka z Arku. Tentoraz sa Jovovichová musela podrobiť intenzívnemu tréningu brazílskeho bojového umenia capoeira, ktoré vyniká pôsobivými akrobatickými prvkami.

Film natočil debutujúci režisér Alexander Witt, ktorý sa presadil ako druhý kameraman a druhý režisér Ridleyho Scotta pri filmoch Gladiátor, Hannibal a Čierny jastrab zostrelený. Na začiatku scenára Paula Andersona Resident Evil bola v roku 2002 séria počítačových hier firmy Capcom, film zarobil vo svete viac ako 100 miliónov dolárov.

Málokto by povedal, že vedľa herectva sa Jovovichová profesionálne venuje modelingu, ale aj hudbe. Pred desiatimi rokmi sa na svojom piesňovom albume inšpirovanom Božskou komédiou predstavila ako speváčka, textárka a gitaristka. Naspievala piesne do filmov The Million Dollar Hotel, Princ a ja a Pravidlá vášne. (čtk)