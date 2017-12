Režisér Olivera Stoneho v detstve mlátili

Mníchov 21. decembra (TASR) - Hollywoodsky režisér 58-ročný Oliver Stone mal, podľa vlastných slov veľmi ťažké detstvo.

21. dec 2004 o 2:15 TASR

"Často ma bili, to ma však urobilo silným. Na strane druhej som však veľmi zraniteľnou osobou," povedal slávny režisér v rozhovore pre nemecký pánsky magazín Gentlemen's Quarterly (GQ). Tvrdosť potrebuje Stone, podľa svojho vyjadrenia najmä v Hollywoode. "Na to, aby si realizoval svoje filmy v Hollywoode musíš byť silný. To nie je nič pre slabých," dodal ďalej.

