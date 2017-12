Oliver Stone je už alergický na otázky okolo bisexuality jeho Alexandra

Atény/Budapešť/Berlín 21. decembra (TASR) - Režisérovi historického veľkofilmu Alexander Veľký Oliverovi Stoneovi spôsobuje permanentné problémy jeho rozhodnutie prezentovať titulného hrdinu diela ako bisexuála.

Grécki právnici sa dokonca pokúsili zabrániť uvedeniu filmu do kín s tým, že predstavuje ich národného hrdinu ako bisexuálne orientovaného človeka. Nemenej problémov, ale iného charakteru narobila táto problematika tvorcovi pri nedávnej návšteve maďarského hlavného mesta Budapešť.

Oliver Stone bol totiž na tlačovej konferencii konfrontovaný s množstvom otázok, týkajúcich sa jeho rozhodnutia prezentovať hrdinu filmu týmto spôsobom.

Režisér najskôr trpezlivo odpovedal argumentujúc faktom, že sa opieral o dostupné historické zdroje, ktoré naznačujú bisexualitu slávnej dejinnej postavy. Po 25. takejto otázke sa však už nezdržal a adresoval maďarským novinárom otázku i odporúčanie zároveň: Nezaujíma vás o filme nič iného? Bolo by lepšie, keby ste sa už na túto vec nepýtali.

V rozhovore pre agentúru DPA, ktorý poskytol s uvedením filmu v nemeckej i rakúskej distribučnej sieti, režisér na margo sexuálnej orientácie hrdinu snímky uviedol - v Grécku vtedy nejestvovala definícia homosexuality.

Dnes by sa dalo povedať, že Alexander bol bisexuálom, čo nebolo v tom čase nijakou zvláštnosťou. Alexander pociťoval mimoriadnu dôveru a hlbokú lásku k Héfaistiónovi, čo patrí medzi najkrajšie aspekty filmu a predstavuje aj novum v podobnom historickom epose.

Oliver Stone sa podľa vlastných slov sústredil vo filme Alexander Veľký na postavu za obrazom hrdinu, čo dokumentuje aj prítomnosť iba dvoch bitiek v takmer trojhodinovej snímke.

Práve dlhú minutáž a malú dynamickosť vyčítali niektorí kritici filmu, ktorý ani v USA, ani vo Veľkej Británii neprijali bezvýhradne pozitívne.

Scenárista, režisér a producent Oliver Stone (58) bol nominovaný 11-krát na Oscara a prestížnu sošku získal za scenár spomínaného filmu a za réžiu snímok Čata (Platoon, 1986) a Narodený 4. júla (Born on the Fourth of July, 1989).

Navyše má v zbierke popri ďalších oceneniach aj tri Zlaté glóbusy ako režisér a jeden ako scenárista. Po filmoch ako JFK a Nixon plánuje najnovšie sfilmovať životnú dráhu niekdajšej britskej premiérky Margaret Thatcherovej.